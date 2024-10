Queda de helicóptero em Caruaru: sobrevivente segue internado em estado "extremamente grave"

A- A+

Segue internado em estado "extremamente grave" o único sobrevivente da queda de helicóptero em Caruaru, no Agreste, ocorrido no dia 9 de agosto.

O empresário Henrique Cunha, que teve 90% do corpo queimado, está em um hospital particular do Recife, respirando com o auxílio de aparelhos.

Segundo a mais recente nota divulgada pela família, o paciente recebe tratamento rigoroso e precisou realizar um transplante de pele humana para as reconstruções necessárias.

"A rotina hospitalar é intensa e conta com o apoio de uma equipe multidisciplinar de profissionais de saúde", destaca a nota da família. Além disso, o tratamento inclui, em média, duas cirurgias por semana.

"Continuamos a pedir a todos que unam suas forças em oração pela recuperação. Agradecemos a compreensão de todos e solicitamos respeito à privacidade da família neste momento delicado", diz o comunicado.

Sobre o acidente

O acidente aéreo ocorreu na tarde no dia 9 de setembro, em uma área de vegetação de Lagoa de Pedra, na zona rural de Caruaru.

Três pessoas ocupavam o helicóptero. Os dois pilotos, Raildo Rodrigues e André Gomes Ferreira, morreram na queda da aeronave.

Já Henrique pulou do helicóptero em chamas antes da aeronave chegar ao solo e teve 90% do corpo queimado.

Ele foi encontrado por trabalhadores da região e socorrido para o Hospital Santa Efigênia, em Caruaru. Na noite do dia 11, foi transferido para um hospital particular no Recife.

Segundo registro na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave não tinha autorização para táxi aéreo e estava com certificado de aeronavegabilidade cancelado.

Henrique e os pilotos da aeronave estavam realizando um teste no momento da queda. O helicóptero havia acabado de passar por manutenção.

As causas do acidente são investigadas pela autoridade aeronáutica.

