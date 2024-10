A- A+

Zona da Mata Norte Nazaré da Mata: coveiro é demitido após publicar vídeos de retirada de restos mortais de cemitério Ossos, crânios e até as roupas usadas pelos mortos são mostrados na internet

Um coveiro do Cemitério Público São Sebastião, de Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, foi demitido após publicar vídeos mostrando, explicitamente, a retirada de restos mortais de pessoas enterradas no local.

Entre as gravações feitas pelo coveiro Alex Felix, vídeos da rotina de velórios, enterros, retirada de caixões e de restos mortais. Ossos, crânios e até as roupas usadas pelos mortos são mostrados na internet.

As mais de 2 mil gravações, publicadas em seu perfil na rede social Kwai, com mais de 15 mil seguidores e 123 mil curtidas, são feitas desde 2023, e, só agora, passaram a repercutir em outras plataformas, revoltando familiares, que consideram as postagens desrespeito aos falecidos.

Além disso, é possível verificar que, em algumas ocasiões, o trabalhador realizava o manuseio de túmulos e outros materiais sem o uso de máscara, expondo sua própria saúde a riscos.

As centenas de gravações com imagens fortes, postadas sem autorização dos familiares, e que continuam disponíveis na plataforma, revoltaram a população local.

"Absurdo! Um desrespeito desse deve levar a demissão", escreveu Rita de Cassia de Moraes, em uma postagem sobre o assunto. "É muita falta de profissionalismo", destacou Pedro Henrique, em outro comentário.

Diante da repercussão, a Prefeitura de Nazaré da Mata informou que não compactua com atos dessa natureza, e que o servidor contratado pela gestão foi desligado.

Ainda segundo a Prefeitura, outras providências na área criminal estão sendo adotadas. "A dispensa foi automaticamente feita", afirmou a gestão.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco destacou que a Delegacia de Nazaré da Mata está ciente da denúncia e "tomando as devidas providências".

