VIOLÊNCIA Homem é agredido durante assalto dentro do Parque da Jaqueira, no Recife PCR afirmou que quatro agentes da Guarda Civil Municipal do Recife se revezam no patrulhamento do Parque da Jaqueira, 24 horas

Um homem de 50 anos ficou ferido e foi encaminhado a um hospital após ser agredido durante tentativa de assalto no Parque da Jaqueira, no bairro homônimo localizado na Zona Norte do Recife, na tarde dess terça-feira (29).

O homem foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), acionado às 16h10.



Segundo a Prefeitura do Recife (PCR), a vítima teve atendimento finalizado em um hospital particular no Espinheiro, também Zona Norte da capital pernambucana.

Sobre a segurança do local, a Prefeitura do Recife ressaltou que quatro agentes da Guarda Civil Municipal se revezam no patrulhamento do Parque da Jaqueira, 24 horas diamente. Sobre a segurança do local, a Prefeitura do Recife ressaltou que quatro agentes da Guarda Civil Municipal se revezam no patrulhamento do Parque da Jaqueira, 24 horas diamente.

"Lembramos ainda que a integridade física e segurança dos cidadãos é atribuição do estado, definido na Constituição Estadual", diz nota da gestão municipal.



Por meio de nota conjunta, a Polícia Militar de Pernambuco informou que o 11º BPM soube do assalto no momento em que realizava ronda a pé na área da Jaqueira. Afirmou, ainda, não ter sido acionada por conta do crime.

Já a Polícia Civil do Estado (PCPE) disse que não localizou registro da ocorrência em seu sistema. "A Delegacia de Casa Amarela, responsável pela área do Parque da Jaqueira, está ciente do fato e apurando informações relacionadas ao crime", afirmou a corporação.

Sobre o policiamento na área, a Polícia Militar destacou que realiza rondas ostensivas e operações no bairro da Jaqueira, com o objetivo de inibir atividades criminosas e garantir a segurança de moradores e frequentadores.



"A região conta com policiamento ininterrupto realizado por Guarnições Táticas, pelo Grupo de Apoio Tático Itinerante (GATI), por equipes de motopatrulhamento e apoio de batalhões especializados, como o BPChoque", disse a PMPE.



A corporação ressaltou, ainda, a importância do registro de ocorrências, via 190, para que as buscas sejam reforçadas no momento do crime. Já a PCPE reforçou que a vítima deve procurar a delegacia para o registro da ocorrência e repassar informações sobre os envolvidos.



Confira nota conjunta das Polícias Militar e Civil de Pernambuco sobre ocorrência na Jaqueira:

"A Polícia Militar de Pernambuco, por meio do 11º BPM, informa que soube do assalto no momento em que realizou a ronda a pé na área da Jaqueira, não sendo acionada por conta do crime. A Corporação ressalta a importância do registro de ocorrências, via 190, para que as buscas sejam reforçadas no momento do delito. Assim como para orientar o planejamento contínuo do policiamento na área, visando coibir práticas delituosas e promover a tranquilidade da população local.

Para combater a criminalidade, a Polícia Militar também mantém rondas ostensivas e diversas operações no bairro da Jaqueira, com o objetivo de inibir atividades criminosas e garantir a segurança de moradores e frequentadores. A região conta com policiamento ininterrupto realizado por Guarnições Táticas, pelo Grupo de Apoio Tático Itinerante (GATI), por equipes de motopatrulhamento e apoio de batalhões especializados, como o BPChoque. Recentemente foi desencadeada a Operação Visibilidade que conta com apoio de policiais da ciclopatrulha.

Sobre a ocorrência na área interna do Parque da Jaqueira, a Polícia Civil de Pernambuco, informa que não localizou registro da ocorrência em seu sistema. A Delegacia de Casa Amarela, responsável pela área do Parque da Jaqueira, está ciente do fato e apurando informações relacionadas ao crime. E reforça a importância da vítima procurar a delegacia para o registro da ocorrência e repassar informações sobre os suspeitos do crime.

Ressaltamos, ainda, que as prisões na área da AIS 5 (que engloba o bairro da Jaqueira) aumentaram em 56%, sendo o incremento de prisões em crimes violentos patrimoniais na faixa de 25%. Também aumentamos em 200% o número de apreensões de armas de fogo, utilizadas em assaltos na localidade. Só neste segundo semestre de 2024, 30 prisões de crimes violentos patrimoniais foram realizadas na região".

