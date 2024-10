A- A+

OBRAS Canal do Fragoso: último trecho avança com início das obras de alargamento Etapa prevê alargamento do canal, que também ganha revestimento, até a ponte do Janga, com mais de 1 km de vias marginais

As obras da Via Metropolitana Norte entraram em uma nova fase com o início do alargamento e revestimento do último trecho do Canal do Fragoso, em Olinda.

Segundo a Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), essa etapa final prevê o alargamento do canal até a ponte do Janga, em Paulista. O trecho conta com 1,1 quilômetro de vias marginais.

A previsão de conclusão da obra é para junho de 2026.

"A gente está no trecho final, onde a obra vai se encontrar com a foz do canal, em Paulista, o que vai dar vazão à água de forma eficiente", afirmou a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado, Simone Nunes.

A secretária esteve no local da obra na terça-feira (29), para fiscalizar a execução dos trabalhos — atualmente, a Cehab coordena três fases da obra da Via Metropolitana Norte.

O projeto da Via Metropolitana Norte prevê conclusão de 2,2 quilômetros de canal revestido, quatro pontilhões e 6,1 quilômetros de vias marginais que ligam a rodovia PE-15, em Olinda, à ponte do Janga, na PE-01, em Paulista.

A obra, cujo projeto iniciou em 2013, pretende melhorar a mobilidade da região a obra da Via Metropolitana Norte e resolver o problema de alagamentos da área, com o alargamento do Canal do Fragoso.

