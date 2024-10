Cemitérios públicos do Recife iniciam preparação para o Dia de Finados (2)

A- A+

Já em preparação para o Dia de Finados, celebrado no próximo sábado (2), a Prefeitura do Recife realiza uma série de serviços nos cinco cemitérios públicos do município (Casa Amarela, Parque das Flores, Santo Amaro, Tejipió e Várzea).



Com o intuito de proporcionar mais conforto ao público, o trabalho de conservação foi intensificado.

A expectativa é de que, aproximadamente, 20 mil pessoas circulem pelos locais durante a data. Por isso, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) realiza um incremento nos serviços de limpeza e manutenção.

Para o feriado, a Emlurb montou um esquema especial de limpeza, que terá início às 6h, com expectativa de término às 22h. Ao todo, serão 230 homens trabalhando nos cemitérios e também nas ruas do entorno.



Ficam também à disposição dos visitantes, na administração dos Cemitérios, funcionários habilitados para ajudar na localização dos jazigos e ossuários.



Celebrações

Os cemitérios de Santo Amaro, Parque das Flores, Várzea e Casa Amarela contarão com celebrações religiosas durante todo o dia - confira a programação ao fim do texto.

Os cemitérios de Santo Amaro e Parque das Flores também oferecem uma sinalização que permite ao visitante ter visão geral de todo o espaço, por meio de um mapa esquematizado com os nomes das alamedas e ruas, facilitando o deslocamento dos pedestres. A iniciativa está em andamento no cemitério da Várzea e deve ser concluída na primeira quinzena de novembro.

Em Santo Amaro, além do painel, foram instaladas em locais estratégicos, placas indicativas dos principais pontos: velório principal, velório popular, administração, capela, saída e nomes das ruas. Outra novidade foi a colocação, este ano, de placas com a biografia das celebridades indicadas no painel principal.



Confira a programação religiosa do Dia de Finados (2):



Santo Amaro

Missas: 7h | 8h30 (terço) | 10h ( com Dom Paulo Jackson)| 12h | 14h30 (terço)| 16h



Parque das Flores

Missas: 7h | 9h | 11h | 14h | 16h (com Dom Fernando Saburido)



Várzea

Missa: 10h

Casa Amarela

Missas: 7h | 10h | 16h





