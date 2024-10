A- A+

JUSTIÇA Acusados de matar jogador pernambucano no Acre por suposto gesto de facção irão a júri popular Thiago Oseas teria sido morto por publicar foto com suposto gesto de facção

Os três acusados pelo assassinato do jogador pernambucano Thiago Oseas Tavares da Silva, de 18 anos, irão a júri popular no Acre.

O atleta foi assassinado em 31 de março deste ano na capital do Acre, Rio Branco. Ele havia postado foto fazendo com a mão um gesto de "amor e paz", que pode ter sido confundido por associação a uma facção criminosa local.

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) determinou que Andrey Borges Melo, Darcifran de Moraes Eduino Júnior e Kauã Cristyan Almeida Nascimento, os acusados, permaneçam presos preventivamente por mais 90 dias, ao menos.

Ainda não há uma data prevista para o júri popular, segundo o g1 Acre.

A 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco considerou depoimentos colhidos durante audiência de instrução realizada em 8 de outubro. As falas reforçam a materialidade do crime. Os réus ficaram em silêncio.

"Tudo indica que o crime foi motivado pela guerra entre facções criminosas, com os acusados acreditando que as vítimas pertenciam à organização rival, conhecida como Comando Vermelho. O ato, portanto, ao que parece, caracteriza-se como uma atividade de extermínio, considerando que os autores do delito eram membros da organização criminosa 'Bonde dos Treze', facção que exercia domínio sobre o bairro onde os fatos ocorreram", afirma trecho da decisão.

O trio acusado irá responder por homicídio com motivo torpe mediante emboscada, constrangimento ilegal, corrupção de menores e organização criminosa.

Pernambucano estava há duas semanas no Acre

Thiago Oseas iria disputar o Campeonato Acreano Sub-20 pelo Santa Cruz-AC.

O jogador havia chegado ao estado duas semanas antes do crime e estava morando com outros jogadores no alojamento da equipe.

Ele estava numa festa de aniversário quando o local foi invadido por um grupo criminoso, que vasculhou seu celular e encontrou a foto em que ele fazia o gesto interpretado pelos criminosos como alusivo ao Comando Vermelho.

Em seguida, o jovem foi levado para outra rua, onde foi baleado. Thiago morreu no local.

Após o crime, quatro suspeitos foram presos e três adolescentes, apreendidos.

Em 2 de abril, o corpo do jogador chegou ao Recife para ser enterrado.

Thiago começou a treinar futebol no Náutico, aos 7 anos. Ele também fez escolinha no Santa Cruz e no Sport.

