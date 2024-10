A- A+

CONFUSÃO Briga entre torcedores do Palmeiras e do Cruzeiro deixa um morto e 12 feridos em São Paulo Informações são da Política Rodoviária Federal

Uma pessoa morreu e pelo menos outras doze ficaram feridas numa briga entre torcidas organizadas do Cruzeiro e do Palmeiras na madrugada deste domingo. A informação é da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O confronto aconteceu na altura do quilômetro 65 da Rodovia Fernão Dias, sentido Belo Horizonte, município de Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo.

Segundo a PRF, os torcedores do Cruzeiro voltavam de Curitiba, no Paraná, depois de terem assistido a partida contra o Atletico Paranaense, pelo Campeonato Brasileiro, em que o time mineiro perdeu de 3x0. O Palmeiras enfrentou o Fortaleza, na capital paulista, empatando por 2x2.

Os ônibus que levavam os cruzeirenses foram interceptados pela torcida organizada do Palmeiras. Um veículo foi incendiado e o outro teve os vidros quebrados com pedaços de madeira. O Corpo de Bombeiros foi chamado para apagar as chamas.

As vítimas foram levadas por ambulâncias para o Pronto Socorro Anjo Gabriel, em Mairiporã.

