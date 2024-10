Internazionale x Juventus: saiba onde assistir e confira prováveis escalações

A- A+

Internazionale e Juventus são os responsáveis pelo principal clássico do futebol italiano deste final de semana. No domingo (27), às 14h, no San Siro, em Milão, Inter e Juve entram em disputa por mais uma edição do Derby d'Italia, considerada como uma das principais rivalidades do país. As equipes estão brigando ponto a ponto dentro do G4 da Série A e quem vencer pode fica na cola da Napoli, líder do campeonato.

Os rivais chegam para esse confronto válido pela 9ª rodada com campanhas muito parecidas. Na segunda posição, com 17 pontos, a Inter venceu outro clássico na rodada passada, quando derrotou a Roma, na capital italiana, por 1x0. Por outro lado, a Juventus vem logo em seguida, na terceira colocação, com 16 pontos. Os bianconeris venceram o outro time da capital, a Lazio, também por 1x0, mas em Turim.

Se no campeonato nacional o momento é bem parecido, na Champions League, competição que entraram em campo no meio de semana, os times tiveram resultados diferentes. Dentro de casa, a Juve foi surpreendida pelo Stuttgart por 1x0. Já a Inter saiu com vitória, novamente pelo mesmo resultado, mas fora de casa, contra o Young Boys-SUI.

Para o duelo deste domingo, os times têm alguns desfalques. Pelo lado interista, Calhanoglu e Acerbi são duas ausências sentidas. Já os alvinegros devem ficar sem Nico González e Koopminers, fora a dúvida de Douglas Luiz.

Internazionale x Juventus - Confira prováveis escalações

Inter: Sommer; Pavard, De Vrij e Bastoni; Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan e Dimarco; Marcus Thuram e Lautaro Martínez. Treinador: Simone Inzaghi.

Juventus: Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti e Cabal; McKennie, Locatelli, Francisco Conceição, Fagioli e Yildiz; Vlahovic. Treinador: Thiago Motta.

Internazionale x Juventus - saiba onde assistir

Transmissão: Disney+

Horário: 14h

Local: San Siro (Milão/Itália)

Data: 27/10

