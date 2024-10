Após se aposentar, zagueiro ídolo da Juventus assume cargo na comissão técnica da seleção italiana

O ex-zagueiro italiano Leonardo Bonucci se juntou à equipe técnica da seleção sub-21 de seu país. O anúncio foi feito nesta terça-feira a Federação Italiana de Futebol (FIGC).

Bonucci se aposentou em maio aos 37 anos e será o auxiliar do treinador Bernardo Corradi. A equipe italiana sub-20 está prevista para o Mundial da categoria, que será disputada no Chile, em 27 de setembro a 19 de outubro de 2025.

O zagueiro, que jogou toda sua carreira na Itália pela Juventus (2010-23), exceto por uma temporada no Milan (2017-2018), foi internacional em 121 graças (8 gols) e fez parte da equipe campeã da Europa em 2021, ao lado de seu inseparável Giorgio Chiellini.

Ele também jogou e perdeu a final da Eurocopa 2012, contra a Espanha. Bonucci encerrou sua carreira no Fenerbahce (janeiro-maio de 2024), após uma experiência na Bundesliga com o Union Berlin (julho-dezembro de 2023).