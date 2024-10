Esteghlal x Al-Nassr: veja escalações e onde assistir ao vivo a jogo da equipe de Cristiano Ronaldo

A- A+

Esteghlal e Al-Nassr dão continuidade à terceira rodada da Liga dos Campeões da AFC, na tarde desta terça-feira (22), às 13h (horário de Brasília).

O Al-Nassr, time em que joga Cristiano Ronaldo, está no Irã para enfrentar o Esteghlal, no maior estádio do país, com capacidade para até 100 mil pessoas.

O clube da casa é um dos mais conhecidos da região e soma cerca de 40 milhões de torcedores.

A expectativa é de casa cheia para o duelo entre os times que estão próximos na tabela.

O Al-Nassr é o 4º colocado com quatro pontos ganhos dos seis disputados. O Esteghlal vem logo atrás, na 3ª colocação, com três dos seis pontos ganhos.

Na rodada passada, Al-Nassr e Esteghlal saíram com sentimentos opostos. O time saudita venceu o Al-Rayyan por 2x1 - com gols do senegalês Mané e de Cristiano Ronaldo -, enquanto o clube iraniano saiu derrotado, fora de casa, para o Al-Sadd, por 2x0.

Esteghlal x Al-Nassr: confira as prováveis escalações

Esteghlal: Khaledabadi; Moradmand, Silva e Fallah: Rezaeian, Kakuta, N'Dong e Zakipour; Eslami, Mohammadi e Blanco. Técnico: Sohrab Bakhtiarizadeh.

Al-Nassr: Bento; Boushal, Simakan, Laporte e Salem Al Najdi; Brozovic e Al Khaibari; Talisca, Otávio e Mané; Cristiano Ronaldo. Técnico: Stefano Pioli.

Onde assistir ao confronto?

O jogo entre Esteghlal e Al-Nassr pela terceira rodada da Liga dos Campeões da AFC terá transmissão da ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (Streaming).

