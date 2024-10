Atlético-MG x River Plate pela semifinal da Libertadores: veja escalações e onde assistir

A- A+

O Atlético-MG encara o River Plate-ARG pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores 2024. O confronto desta terça-feira (22) acontece na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), a partir das 21h30 (horário de Brasília).

A equipe treinada por Gabriel Milito chega embalada para a decisão continental após a classificação na Copa do Brasil diante do Vasco com gol de Hulk, no final de semana.

A partida da volta na Argentina, que vai definir o primeiro finalista da Libertadores, será disputada na terça-feira (29) da próxima semana.

O vencedor deste duelo vai enfrentar na final quem passar entre Botafogo x Peñarol-URU.

Como chegam as equipes

Nas quartas de final da Libertadores, o Galo passou por um confronto brasileiro contra o Fluminense. A classificação veio após uma vitória por 2 a 0 dentro de casa.

O River também precisou vencer o Colo Colo pelo placar mínimo em seus domínios para chegar entre os quatro melhores do torneio.

Gabriel Milito tem dúvidas sobre qual equipe colocar em campo para enfrentar o River Plate.

Sem seus homens de criação, os lesionados Bernard e Matías Saracho, o lateral-esquerdo Guilherme Arana foi usado para cumprir a função contra o Vasco.

Uma opção para o treinador argentino é começar com o atacante Deyverson, herói da classificação nas quartas de final da Libertadores contra o Fluminense ao marcar dois gols. Se essa for a opção, Guilherme Arana voltaria à lateral e Rubens ficaria no banco.

"Somos uma equipe muito forte, mas temos um adversário que também tem muita qualidade. Precisamos ser os melhores nos 180 minutos", disse Milito.

Confiança em Gallardo

O River Plate voltou a chegar entre as melhores equipes do continente com o retorno de Marcelo Gallardo ao comando técnico.

Ele foi o líder das conquistas de 2015 e 2018, além de ter levado o time até a final em 2019.

É provável que o treinador opte por uma escalação com dois atacantes. Facundo Colidio e Miguel Borja são os favoritos para iniciar o confronto.

"O River é um time que não vai vacilar", ressaltou Gallardo sobre o confronto decisivo.



Escalações:



Atlético-MG: Éverson; Lyanco, Rodrigo Battaglia, Junior Alonso; Guilherme Arana; Franco, Gustavo Scarpa, Fausto Vera, Deyverson, Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

GALO ESCALADO! Confira a nossa escalação para enfrentar o River Plate, na @ArenaMRV, pela partida de ida das semifinais da @LibertadoresBR.#VamoGalo #CAMxCARP ️ pic.twitter.com/IdgSeejhB1 — Atlético (@Atletico) October 22, 2024

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Santiago Simón, González Pires, Maximiliano Meza; Fonseca, Facundo Colidio, Miguel Borja. Técnico: Marcelo Gallardo.



Onde assistir: ESPN/Disney +.

