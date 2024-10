A- A+

FUTEBOL Conmebol anuncia final da Libertadores 2024 no Monumental de Núñez Jogo será disputado em 30 de novembro, na casa do River Plate, podendo ter Botafogo e Atlético-MG

A Conmebol anunciou na noite desta sexta-feira que a final da Libertadores de 2024 será disputada no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. A partida acontecerá no próximo dia 30 de novembro, um sábado, na casa do River Plate, que ainda está vivo nesta edição do torneio continental.

Dois brasileiros podem estar presentes na decisão: Botafogo e Atlético-MG. Enquanto o time carioca enfrentará o Peñarol, do Uruguai, na semifinal, a equipe mineira irá encarar o próprio River, que tem a chance de jogar a partida decisiva em seu estádio. Os jogos desta fase acontecem nas duas últimas semanas de outubro.



Buenos Aires foi escolhida como sede da final no início de fevereiro, e haviam três opções de local. Além do Monumental, que sempre foi tratado como o grande favorito, estavam no páreo o Estádio Libertadores de América, do Independiente, e o Estádio Único Diego Armando Maradona, que pertence à província de Buenos Aires e é casa do Estudiantes e do Gimnasia y Esgrima.

O Monumental passou por uma reforma recente, para retirada da pista de atletismo e ampliação das arquibancadas, e se tornou o maior estádio da América do Sul, com capacidade para mais de 84.000 torcedores.

"O Estádio Monumental, com capacidade para mais de 84.000 espectadores, foi escolhido por sua moderna infraestrutura, sua vasta história esportiva e sua capacidade de receber o grande número de torcedores que acompanham os atuais clubes semifinalistas, garantindo assim um cenário com capacidade compatível com a magnitude do evento", escreveu a Conmebol, em comunicado.

Desde que o formato de final única foi implementado, em 2019, esta será a primeira vez que a Argentina foi escolhida como sede. O Rio de Janeiro foi palco da decisão duas vezes (2020 e 2023), enquanto Lima (2019), Montevidéu (2021) e Guayaquil (2022) foram uma vez cada.

A Conmebol prometeu divulgar em breve os detalhes sobre a venda de ingressos e as atividades relacionadas à final.

Em 2023, o Maracanã foi o palco do primeiro título do Fluminense na história da Libertadores, em partida contra o Boca Juniors, decidida na prorrogação. Germán Cano e John Kennedy fizeram os gols tricolores.

