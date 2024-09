Deyverson brilha, Atlético-MG vence Fluminense e garante vaga na semi da Libertadores

A- A+

O sonho do Atlético-MG pelo bicampeonato da Libertadores segue vivo. Na noite desta quarta-feira (25), o Galo venceu o Fluminense e se classificou à semifinal do torneio continental. Depois de perder por 1x0 no Maracanã, o Alvinegro contou com brilho de Deyverson para derrotar os cariocas por 2x0, na Arena MRV.

Na próxima fase, o time comandado por Gabriel Milito vai encarar o River Plate, que na terça-feira (24) passou pelo Colo Colo, em Buenos Aires. Os jogos estão previstos para acontecer nas duas últimas semanas de outubro.

O jogo

Jogador mais vaiado do Fluminense, por conta da trajetória no rival Cruzeiro, Fábio calou a torcida do Galo logo no início do confronto.

Ainda com quatro minutos, o árbitro Wilmar Roldan assinalou pênalti para os donos da casa, após Arias cortar o chute de Arana com o braço. Na cobrança de Hulk, o goleiro tricolor caiu no canto esquerdo e evitou a abertura do placar.

A penalidade desperdiçada não fez o Atlético perder a confiança. Pelo contrário, foram 14 finalizações do Alvinegro ao longo dos 47 minutos do primeiro tempo, em jogo de ataque contra defesa. Na melhor oportunidade com a bola rolando, Battaglia carimbou a trave esquerda de Fábio, aos 30 minutos.

Já no último lance da primeira etapa, Arana aproveitou desvio de Fábio e bateu cruzado, mas viu Thiago Silva - melhor jogador do Flu até então - colocar para fora.

Deyverson resolve

Acionado ainda no primeiro tempo, na vaga de Bernard, que saiu lesionado, Deyverson foi o responsável por fazer a alegria dos alvinegros na Arena MRV, no começo do segundo tempo. Bastante participativo na partida, Scarpa cruzou da esquerda e o atacante ganhou de Thiago Silva, na cabeça, para fazer 1x0 e empatar o confronto no agregado.

Empurrado pela torcida, o Atlético perdeu duas grandes chances de abrir uma vantagem maior, ainda antes dos dez minutos. Primeiro, Scarpa finalizou tirando tinta da trave. Em seguida, Paulinho recebeu de Deyverson e conseguiu chutar para fora com o gol aberto.

Com o Fluminense atordoado, o Galo seguia pressionando e Fábio voltou a ser determinante para o Tricolor das Laranjeiras. Em novo chute de Gustavo Scarpa, o goleiro fez uma defesaça, no ângulo, para evitar o segundo dos donos da casa. Depois, em lance cara a cara com Paulinho, o experiente arqueiro de 43 anos caiu no canto esquerdo para salvar mais uma.

Mas, mediante tantas chances desperdiçadas, coube a Deyverson carimbar a classificação atleticana no fim. Hulk fez belo cruzamento para a área e o camisa 9 apareceu na segunda trave, livre, para ampliar.

Veja também

AGRESSÃO Caio Paulista depõe e diz ter levado socos e mordidas da ex-namorada; veja detalhes