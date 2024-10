A- A+

BASQUETE NBA começa nesta terça: quem pode bater o campeão Boston Celtics? Veja guia e raio-x Em seu ginásio, equipe estreia contra o New York Knicks, que pode ser uma 'pedra no sapato' na Conferência Leste

Após os Jogos Olímpicos de Paris e um período de férias depois, os melhores jogadores de basquete do mundo voltam a se reunir nas quadras dos Estados Unidos. Nesta terça-feira (22), a NBA retorna com sua 79ª temporada, que pode ser a última com 30 times antes de uma possível expansão, em pauta nos bastidores. Com uma pré-temporada relativamente tímida em termos de mercado, a pergunta que abre mais uma edição não poderia ser outra. Quem pode parar o atual campeão e novamente favorito Boston Celtics?

Os campeões abrem a temporada recebendo o New York Knicks, às 20h30, no TD Garden, jogo com a tradicional cerimônia de entrega dos anéis do título. No mesmo dia, às 23h, o Los Angeles Lakers recebe o Minnesota Timberwolves. O Prime Video transmite as duas partidas da rodada.

James Tatum levanta troféu de campeão da NBA pelo Boston Celtics - Foto: Adam Glanzman/AFP

O Boston de Jaylen Brown, Jayson Tatum, Jrue Holiday, Derrick White e Kristaps Porzingis segue intacto e pronto para repetir a dose. Mas precisará quebrar uma sequência de seis campeões diferentes em seis temporada para chegar ao 19º título, que o isolaria ainda mais dos Lakers, que venceram a NBA 17 vezes.

Temporada 2024/2025 da NBA - Foto: Editoria de Arte/Agência O Globo

Na temporada passada, o técnico Joe Mazzulla ajudou os Celtics a construírem o segundo melhor ataque e a quinta melhor defesa, numa proposta de jogo de espaçamento de quadra e rotação de bola inteligentes que se provou letal, derrotada apenas três vezes nos playoffs.

"O Boston é super favorito, mas as lesões podem atrapalhar o bicampeonato. Agora, quem pode fazer a final da NBA com os Celtics é o Dallas Mavericks, após a chegada do Klay Thompson, que agrega experiência em ganhar títulos. O ataque do Dallas fica com mais opções e ele pode contribuir na defesa", analisou Helen Luz, hoje comentarista dos canais ESPN.

Adversário no Leste

O mercado de trocas e negócios focou-se em jogadores mais experientes em sua maioria, mas algumas das movimentações mexem diretamente com a balança de poder na liga. Na Conferência Leste, território dos Celtics, surge uma possível potência: o New York Knicks, adversário da abertura, que vem de temporada de 50 vitórias (pela primeira vez em 11 anos) e segunda colocação na temporada regular. Trouxe Karl-Anthony Towns para reforçar seu garrafão, especialmente na parte defensiva, que já era um ponto forte do time de Tim Thibodeau.

"Acredito que o New York Knicks é o time que possa desbancar os Celtics, pois trouxe jogadores pensando exatamente em como defender esse forte time", opinou Guilherme Giovannoni, também comentarista dos canais ESPN.

Towns em ação pelos Knicks na pré-temporada - Foto: Evan Bernstein/AFP

Na troca, o time perdeu Julius Randle e Donte DiVincenzo para os Wolves, pontuadores versáteis que terão que ter sua influência compensada por Jalen Brunson, o grande nome da franquia na atualidade. Outro reforço importante foi Mikal Bridges, um dos alas mais completos, eficientes e inesgotáveis da liga. Retomará parceria dos tempos de universitário com Josh Hart e Brunson. Os Knicks buscam um título que não vem desde 1973.

Vice-campeão vem forte

Campeão do Oeste na temporada passada, o Dallas Mavericks tirou Klay Thompson do Golden State Warriors para tentar fortalecer ainda mais um time que já tem Luka Doncic e Kyrie Irving. A tendência é que o veterano tetracampeão da NBA alterne entre a posição de ofício de ala-armador e funções mais internas de garrafão, dado o momento da carreira e as necessidades táticas dos Mavs. O time foi outro a mexer pouco em seu elenco: saíram Josh Green e Tim Hardaway Jr. Terceiro melhor ataque do Oeste, terceiro melhor time em cestas de três e casa do cestinha da última temporada (Doncic), a franquia volta mais experiente depois de uma dura derrota para os Celtics na final.

Do ya thing, 31 pic.twitter.com/tmDfwbP6F0 — Dallas Mavericks (@dallasmavs) October 18, 2024

O mercado também teve junção de experiência a elencos mais jovens. Foi o caso do Oklahoma City Thunder, sensação da temporada passada. Comandado por Shai Gilgeous Alexander, Jalen Williams e Chet Holmgren, o time com média de idade de 23,92 anos terminou com 57 vitórias, melhor campanha do Oeste. Varreu o New Orleans Pelicans e venceu o Dallas duas vezes na semifinal de conferência (4 a 2 para os Mavs). Nesta temporada, aproveitou ótima oportunidade para fechar com o pivô Isaiah Hartenstein (26 anos) e trocou o jovem armador Josh Giddey, peça mais irregular do elenco, pelo experiente e confiável Alex Caruso (30).



No mesmo Oeste, o francês Victor Wembanyama, de 20 anos, eleito melhor calouro da temporada passada, volta para seu segundo ano na liga com uma medalha de prata olímpica no currículo. O San Antonio Spurs reforçou o elenco com nomes experientes como Chris Paul e Harrison Barnes. Serão “mentores” do jovem fenômeno, que em 2023/24 teve média de 21,4 pontos e incríveis números de 10,6 bloqueios e 3,6 tocos por partida.



Chris Paul e Wembanyama - Foto: Ronald Cortes/Getty Images/AFP

Essa relação de mentoria vai muito além do normal no Los Angeles Lakers, pelo qual LeBron James e o filho Bronny James, selecionado pela franquia californiana, jogarão juntos. O feito é inédito na história da liga e pode acontecer já na rodada de abertura, numa temporada simbólica para LeBron, durante a qual completará 40 anos de idade. O Rei, maior pontuador da história do basquete americano, vai para seu 22º ano na liga.

O sucesso da parceria depende também de Bronny. O jovem armador de 20 anos terá que provar que seus críticos, que falam em privilégios pelo sobrenome e baixo nível para a liga, estão errados.



LeBron e Bronny James - Foto: Ethan Miller/AFP

Copa da NBA retorna

Há postulantes à final e título em profusão na Conferência Oeste. Os Wolves, por exemplo, time do medalhista de ouro em Paris-2024 e sensação Anthony Edwards, dependerão do encaixe de Randle e DiVincenzo e da reconstrução de seu garrafão. Já o Denver Nuggets, campeão da temporada 2022/2023, tem um Nikola Jokic barbudo e medalhista de bronze em Paris-2024 pela Sérvia retornando como atual MVP em um time reforçado pelo veterano Russell Westbrook. No Leste, o Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard e o Philadelphia 76ers de Embiid e Paul George também podem surpreender.

Bronze em Paris-2024 e atual MVP, Jokic ostenta novo visual - Foto: Adam Pantozzi/AFP

"As equipes fizeram trocas e se reforçaram. No Leste, se destacam Knicks e Sixers, que dependem se o Embiid vai conseguir jogar toda a temporada. No Oeste, Dallas, Denver e Phoenix são candidatos e o Lakers é uma incógnita, mas tem tradição e elenco e vai depender do novo treinador", destaca Zé Boquinha, ex-treinador e hoje comentarista dos canais ESPN.

A temporada marca a segunda edição da Copa da NBA. O torneio segue o formato da primeira edição, com uma fase de grupos disputada dentro da temporada regular, em quadras estilizadas. Assim como em 2023/2024, a partir das semifinais o torneio vai para Las Vegas. Os Lakers são os atuais campeões com vitória sobre os Pacers na final.

Datas-chave da temporada 2024/25 da NBA:

22 de outubro: Início da temporada

12 de novembro: Início da Copa da NBA

17 de dezembro: Final da Copa da NBA

6 de fevereiro (2025): Fim da janela de trocas

14 a 16 de fevereiro: All-Star Game (São Francisco)

13 de abril: Fim da temporada regular

15 a 18 de abril: Torneio play-in

19 de abril: Início dos playoffs

5 de junho: Início das finais da NBA

