Real Madrid x Borussia Dortmund: saiba onde ver esse e os outros jogos da Champions desta terça (22)

A Liga dos Campeões da Europa está de volta. E nesta terça-feira (22), nove jogos dão início à 3ª rodada da competição, com destaque para Real Madrid x Borussia Dortmund, que se enfrentam às 16h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, e reeditam a final da última temporada, onde os Merengues levaram a melhor e ficaram com a “orelhuda”.

No mesmo horário do confronto entre espanhóis e alemães, também se enfrentam Juventus x Stuttgart, Arsenal x Shakhtar Donetsk, PSG x PSV, Aston Villa x Bologna, Sturm Graz x Sporting e Girona x Slovan Bratislava.

Mais cedo, às 13h45 (horário de Brasília), outros dois confrontos: Milan x Club Brugge e Monaco x Estrela Vermelha.

Real Madrid x Borussia Dortmund



Como chega o Real Madrid

O Real Madrid vem de vitória contra o Celta de Vigo por 2 a 1, no último fim de semana, pelo Campeonato Espanhol. No duelo, destaque para a dupla Vinícius Júnior e Mbappé, que marcaram um gol cada.

No campeonato, a equipe ocupa a segunda colocação e segue na caça do líder Barcelona, com quem jogará neste sábado (26).

Já na Liga dos Campeões, os Merengues viram sua invencibilidade de 14 jogos ser interrompida na última rodada. Diante do Lille, os comandados de Carlo Ancelotti não fizeram boa partida e perderam por 1 a 0, ficando na 17ª posição da fase de Liga.

Contra o Borussia, Ancelotti indicou que a equipe deve ir com força máxima e sem mudanças no esquema tático.

Provável escalação do Real Madrid

Courtois; Lucas Vázquez, Militão, Rüdiger e Medny; Tchouaméni, Valverde e Bellingham; Rodrygo, Mbappé e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Como chega o Borussia Dortmund

Irregular talvez defina bem a temporada do Borussia Dortmund até aqui. No Campeonato Alemão, apesar de vir de vitória na última rodada contra o St. Pauli por 2 a 1, a equipe é apenas a sétima colocada e está fora da zona de classificação para as competições europeias.

Por outro lado, na Liga dos Campeões, o céu parece ser o limite para os aurinegros. Foram duas vitórias nos dois primeiros jogos, incluindo um 7 a 1 diante do Celtic, na rodada passada.

O bom começo rendeu a primeira posição da fase de Liga para o Borussia, que terá de quebrar uma marca diante do Real Madrid: os alemães nunca venceram os espanhóis no Santiago Bernabéu. Até o momento, em sete partidas, foram cinco derrotas e dois empates.

Para o duelo, a esperança da equipe está no atacante Guirassy, artilheiro na temporada com sete gols.

Provável escalação do Borussia Dortmund

Kobel; Ryerson, Schlotterbeck, Anton e Bensebaini; Can, Gross, Sabitzer, Brandt e Malen; Guirassy. Técnico: Nuri Sahin.

Onde assistir a Real Madrid x Borussia Dortmund

A partida terá transmitida pelo SBT (TV aberta), TNT Sports (TV fechada) e MAX (Streaming).

Outros jogos e onde assistir

13h45 - Monaco x Estrela Vermelha (Space e MAX)

13h45 - Milan x Club Brugee (TNT Sports e MAX)

16h - Juventus x Stuttgart (MAX)

16h - Arsenal x Shakhtar Donetsk (MAX)

16h - PSG x PSV (Space e MAX)

16h - Aston Villa x Bologna (MAX)

16h - Sturm Graz x Sporting (MAX)

16h - Girona x Slovan BRatislava (MAX)

