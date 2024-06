A- A+

Futebol Internacional Real Madrid cresce no segundo tempo, bate Borussia Dortmund e conquista 15ª taça da Champions Com gols de Carvajal e Vini Jr, time espanhol venceu por 2x0, neste sábado (01)

Aconteceu mais uma vez. Neste sábado (01), no Estádio de Wembley, em Londres, o Real Madrid soube mais uma vez sobreviver dentro de um jogo decisivo de Champions League e nos momentos decisivos foi letal, construindo o placar de 2x0 contra o Borussia Dortmund. Com mais uma 'orelhuda' no currículo, os merengues agora somam 15 títulos da principal competição de clubes do mundo.



Sem ter medo da força do Real Madrid, o Borussia Dortmund adotou uma postura combativa e bastante competitiva. As três primeiras boas oportunidades de gol foram dos alemães. A primeira com Julian Brandt, que foi bloqueado na hora da finalização. A segunda com Adeyemi, que driblou Courtois mas ficou sem ângulo para chutar e a terceira com Fullkrug, que tocou na saída do goleiro e acertou a trave.

O Dortmund continuou encontrando boas oportunidades e já na reta final da primeira etapa, Sabitzer arriscou de fora da área e obrigou o goleiro Courtois a fazer boa defesa. Apesar de não ter sido amplamente dominado em todos os sentidos do jogo, o Real Madrid saiu do primeiro tempo sem finalizar em gol.

Mas o segundo tempo começou diferente. Logo nas primeiras ações na etapa final, Toni Kroos, realizando sua última partida com a camisa blanca, tentou de falta e obrigou Kobel a fazer a primeira defesa. O Real chegou mais duas vezes com Carvajal, uma na cobrança de escanteio logo depois da primeira chegada e uma finalização num sem pulo.

Por outro lado, o Borussia assustou numa chegada com Fullkrug, o centroavante recebeu cruzamento na área, testou para o gol, mas a bola foi em cima do goleiro do Real que afastou o perigo.

O jogo estava mais equilibrado, até que aos 28 minutos do segundo tempo, em quase uma repetição de um das chegadas anteriores do Real, Kroos cobrou escanteio no primeiro pau, Carvajal se antecipou e cabeceou para abrir o placar.

Depois do gol, o Dortmund sentiu o momento e o Real cresceu como de costume. Toni Kroos teve uma chance de falta, Camavinga levou perigo de fora da área e em uma quase repetição do gol, Nacho quase ampliou.

Perdido em campo, aos 38 minutos, o Borussia saiu mal, Bellingham recebeu o presente e entregou para Vini Jr, que só precisou tirar do goleiro para ampliar o marcador e dar números finais.



