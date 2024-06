A- A+

Futebol Internacional Com despedida de lendas, Real Madrid e Borussia Dortmund decidem Champions League Final acontece neste sábado (01), a partir das 16h, no Estádio de Wembley, em Londres

A final da Champions League da temporada 2023/2024, que acontece neste sábado (01), às 16h, no Estádio de Wembley, em Londres, representa não só o fim da temporada europeia. Mas também a despedida de alguns dos maiores ídolos recentes do Borussia Dortmund e Real Madrid, equipes finalistas. Querendo coroar suas jornadas com um título, Marco Reus pelo Borussia e Toni Kroos pelo Real travam um duelo quase que particular.

Os dois jogadores em questão são alemães e atletas da mesma geração, que viveram seu auge com a conquista da Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Kroos foi titular e é considerado um dos grandes carrasco do 7x1. Reus foi cortado dias antes do início da Copa devido uma lesão e não sentiu o sabor de ser campeão do mundo.

Declarado torcedor do Borussia, Reus se tornou um exemplo de fidelidade ao clube. Um craque que permaneceu enquanto outros tantos grandes jogadores decidiram sair de Dortmund. Depois de 12 temporadas, o meia não teve seu contrato renovado. Já com uma carreira consolidada e com títulos da Copa do Mundo e da Champions no currículo, Kroos chegou ao Real e tornou-se um verdadeiro colecionador de títulos. O volante já declarou que ao final da temporada vai pendurar as chuteiras.

Surpresa da competição

Apesar de ser um time de camisa e já ter conquistado o torneio há 27 anos, o Borussia Dortmund iniciou a atual temporada totalmente desacreditado. Fadado pelo fracasso da temporada anterior, depois de perder o título nacional que parecia certo na última rodada, o time aurinegro entrou nessa temporada no ‘grupo da morte’ da Champions e como o grande “azarão” entre Milan, PSG e Newcastle.

Para o surpresa de muitos, o time alemão saiu como primeiro colocado. Assim conseguiu um confronto acessível contra o PSV nas oitavas, empatando fora (1x1) e vencendo em casa (2x0). Nas quartas apresentou muita resiliência diante do Atlético de Madrid, perdendo fora (2x1), mas conseguindo o resultado necessário (4x2) quando o momento era todo favorável para os adversários.

As semis diante do badalado PSG demonstrou o poder de organização da equipe de Edin Terzic. Com 1x0 na ida e na volta, o time alemão voltou à final mais de 10 anos depois. Reus, que por muitas temporadas foi o líder técnico da equipe, nesta campanha teve um papel mais presente vindo do banco de reservas.

Time dominante

Maior campeão da Champions e em busca da 15ª taça, a campanha atual do Real Madrid é uma síntese do clube dominante que os blancos são nesta disputa continental sob o comando do técnico Carlo Ancelotti. Com cinco títulos nas últimas dez disputas, Toni Kroos é uma das cabeças pensantes do meio campo e peça chave em quatro dessas conquistas continentais.

A fase de grupos do Real foi protocolar, com seis jogos e seis vitórias. No mata-mata, o Real passou a mostrar o que sabe fazer de melhor, sobreviver dentro dos confrontos e ser letal nos momentos decisivos. Nas oitavas não houve brilhantismo contra o RB Leipzig, vitória no jogo de ida, fora de casa (1x0) e empate dentro de casa para confirmar a classificação (1x1).

As quartas foram uma ‘final antecipada’ contra o Manchester City e uma amostra daquilo que o Real pode fazer na Champions. Depois de dois empates (3x3 e 1x1), conseguiu uma virada durante a disputa de pênaltis, na casa do adversário. As semis não foram menos emocionantes contra o Bayern de Munique, empate fora de casa na ida (2x2) com show de Vini Jr e uma virada na reta final (2x1) com dois gols do atacante reserva.

90 minutos finais

Para a grande decisão, o Borussia Dortmund não deve apostar em nada de diferente. Os titulares do técnico Edin Terzic devem ser os mesmos da semifinal contra o PSG. Pelo lado do Real, Ancelotti será obrigado a mexer no gol. Por causa de uma gripe, Lunin está fora do duelo e o ídolo Courtois fará sua estreia no último jogo da temporada.

Ficha Técnica

Borussia Dortmund

Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck e Maatsen; Emre Can, Sabitzer, Sancho, Brandt e Adeyemi; Fullkrug. Técnico: Edin Terzic.

Real Madrid

Courtois; Carvajal, Rudiger, Militão e Mendy; Bellingham, Kroos, Camavinga e Valverde; Vinícius Jr e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.

Local: Estádio de Wembley (Londres/Inglaterra)

Data: 01/06

Horário: 16h

Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovênia)

Assistentes: Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič (ambos da Eslovênia)

VAR: Nejc Kajtazovic (Eslovênia)

Transmissão: TNT Sports/HBO Maxx/SBT

Veja também

Festa do título Vinícius Júnior é ovacionado em festa do Real Madrid e Ancelotti faz coro por 'bola de ouro'