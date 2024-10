Operação mira suspeitos de falsidade ideológica eleitoral, corrupção e peculato em Pernambuco

A- A+

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco, na manhã desta quinta-feira (31), mira membros de uma organização criminosa suspeitos de peculato, corrupção ativa, falsidade ideológica eleitoral e crime de responsabilidade.

A Operação Mútuo cumpre sete mandados de busca e apreensão domiciliar expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE).

Em função de decisão judicial, explicou a Polícia Civil de Pernambuco, não podem ser repassados detalhados sobre onde os mandados estão sendo cumpridos, bem como não serão informados para onde os materiais apreendidos foram levados.

As investigações sobre a atuação do grupo criminoso começaram em novembro de 2021. Preside a operação o delegado Rodolfo Bacelar, assessor do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco).

Outros detalhes sobre a Operação Mútuo, que contou com os trabalhos de 60 policiais civis, serão repassados posteriormente pela Polícia Civil.

Peculato

Peculato é o crime contra a administração pública que ocorre quando um funcionário público se apropria ou desvia bens públicos em benefício próprio, ou de terceiros.

