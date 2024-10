A- A+

Região Metropolitana do Recife Jaboatão: PM apreende fuzil, pistolas e munições em carro transportado por caminhão-cegonha Veículo com armas havia saído do Rio Grande do Sul e seria transportado até Goiana, na Mata Norte de Pernambuco

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) encontrou fuzil, armas, munições e carregadores em um carro transportado por um caminhão-cegonha em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



O flagrante ocorreu na BR-101, na noite dessa quarta-feira (30). Segundo a corporação, o veículo havia saído do Rio Grande do Sul e seria transportado até a cidade de Goiana, na Mata Norte de Pernambuco.

Veículo estava em um caminhão-cegonha que seguiria para Goiana | Foto: PMPE/Divulgação

Agentes do 6º BPM receberam a informação de que o material ilícito estava no interior do carro e montaram um bloqueio na rodovia.



Durante abordagem no carro, que era transportado por um caminhão-cegonha, os policiais encontraram os seguintes objetos:



- Duas pistolas 9mm, sendo uma delas com seletor de rajada

- Duas pistolas 9mm turca

- Cinco carregadores de pistola

- Um fuzil calibre 223, com luneta e quatro carregadores;

- 64 munições calibre 45;

- 58 munições de calibre 9mm.

Todo o material e o motorista do caminhão-cegonha, de 48 anos, foram levados ao Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), no bairro da Boa Vista, na área central do Recife.



Em depoimento, o homem disse não saber que o armamento estava no veículo e relatou que o caminhão-cegonha seria entregue a uma transportadora. De lá, o carro seria levado para Itamaracá, na RMR.



O dono da transportadora, de 36 anos, também foi levado ao Denarc e prestou depoimento. Os dois foram liberados.



A Polícia Civil de Pernambuco destacou que o caso foi registrado como porte ilegal de arma e que todos os materiais foram devidamente apreendidos.

