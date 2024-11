Passageiro fica ferido após caminhão tombar na BR-232, em Jaboatão dos Guararapes

A- A+

O passageiro de um caminhão ficou ferido após o motorista perder o controle e o veículo tombar, na madrugada desta sexta-feira (1º).

O sinistro aconteceu no quilômetro 15,3 do sentido Interior-Recife da BR-232, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para a ocorrência por volta das 2h10.

Segundo a corporação, o passageiro ferido foi encaminhado para o Hospital Otávio de Freitas, no bairro de Tejipió, na Zona Oeste do Recife. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

"O motorista realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal", informou a PRF, acrescentando que o caminhão ficou fora da rodovia após o tombamento.

Veja também

SERTÃO Petrolina: homem é detido com carga de 225 mil maços de cigarro proibido para venda no Brasil