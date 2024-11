Motorista é preso com 1,8 mil cigarros eletrônicos e 518 celulares sem nota fiscal no Agreste

A- A+

Um motorista de 42 anos foi preso em Águas Belas, no Agreste de Pernambuco, com uma carga de 1.829 cigarros eletrônicos e 518 celulares importados da China sem nota fiscal. A Polícia Federal (PF) efetuou a prisão na última sexta-feira (1º) e divulgou o caso nesse domingo (3).

A prisão aconteceu durante rondas feitas por policiais federais em Águas Belas. O motorista foi visto descarregando mercadorias de um caminhão em um local inapropriado na entrada da cidade.

Segundo a PF, os policiais abordaram o motorista e encontraram algumas caixas no chão, com os celulares modelos Redmi e Poco, da Xiaomi, e os cigarros — os materiais ilícitos estavam misturados a uma carga lícita de tecidos e rodas.

O motorista estava acompanhado de outro homem, que não tinha envolvimento com as mercadorias irregulares.

Os policiais deram ordem de prisão em flagrante ao motorista, que foi levado para a Delegacia de Caruaru. No local, ele foi autuado em flagrante por contrabando e descaminho, crimes contidos nos artigos 334 do Código Penal. As penas são de dois a cinco anos de reclusão e um a quatro anos de reclusão, respectivamente.

Motorista disse que não sabia da carga

Em interrogatório conduzido pelos policiais federais, o motorista informou que atua na profissão há cerca de 25 anos e que fazia o transporte de uma carga de tecidos regular de São Paulo para Caruaru.

Ele então alegou que recebeu uma proposta de um homem para transportar 17 caixas no mesmo trajeto. Pelo serviço, o homem receberia entre R$ 70 e R$ 100 por caixa.

O motorista ainda afirmou que não tinha conhecimento da ilegalidade das mercadorias e que aceitou levá-las para conseguir uma renda extra.

A PF informou que o motorista foi liberado após passar por audiência de custódia e responderá ao processo em liberdade.

"Com cada mercadoria que entra no País sem recolher o devido imposto, deixa-se de arrecadar recursos que poderiam ser investidos na saúde, educação, segurança e habitação, além de gerar desemprego, com a demissão de funcionários e fechamento de lojas em virtude da concorrência desleal pelos preços que são aplicados bem abaixo do mercado", pontuou o chefe de comunicação social da PF, Giovani Santoro.

Vapes são proibidos no Brasil

Cigarros eletrônicos, também conhecidos como "vapes", têm a comercialização proibida no Brasil. Em 19 de abril deste ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tornou a manter tal proibição válida no País.

Comercialização, fabricação, importação, transporte, armazenamento e propaganda de cigarros eletrônicos são vedadas.

