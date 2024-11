A- A+

PERNAMBUCO ONG de Glória do Goitá leva idosos para conhecer a praia pela primeira vez 13 Idosos do Projeto Vida Feliz - Sonhos Não Envelhecem - visitaram a Praia de Boa Viagem, Zona Sul do Recife

A ONG Giral, localizada em Glória do Goitá, Zona da Mata de Pernambuco, realizou o sonho de 13 Idosos, na manhã desta terça-feira (5).

O grupo, que é atendido pelo Projeto Vida Feliz - Sonhos Não Envelhecem, pôde visitar a praia pela primeira vez.

O passeio aconteceu na Praia de Boa Viagem, Zona Sul de Recife.





Idosos do Projeto Sonhos Não Envelhecem da ONG Giral visitam a praia pela primeira vez // Clarice Melo / Folha de Pernambuco

Durante a visita, o mar impressionou Dona Maria de Lourdes, de 72 anos. Apesar de sentir um pouco de medo dos tubarões, ela elogiou a beleza da praia.

"Gostei muito, achei maravilhoso. Com essa idade, nunca fui à praia, é a minha primeira vez. Tive um pouco de medo porque o pessoal fala muito de um 'tal' de tubarão, mas eu achei a água muito bonita e a areia muito boa para passear", comentou.

Maria de Lourdes, 72 anos. Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco.

Já Dona Severina Soares, de 68 anos, tinha visitado a praia uma vez quando criança, porém destacou que não lembrava como era o mar.

"Fui uma vez, mas não me lembro nem o tempo. Achei muito bom, admirei a água do mar - estava meio agitada. É feliz quando a gente sai para ver uma 'coisa' dessa, que a gente não tem conhecimento, a gente vive uma coisa feliz", declarou.

Severina Soares, 68 anos. Foto: CLarice Melo/Folha de Pernambuco.

A visita do grupo foi acompanhada pela equipe da ONG, incluindo a coordenadora do projeto, Robervânia Costa, que destacou a importância dessa visita à praia.

"Nossa visita teve o objetivo de realizar os sonhos de algumas pessoas do projeto. São idosos que, na infância, tiveram os sonhos interrompidos, e aí o projeto proporciona essa realização", explicou.

Robervânia Costa, coordenadora do projeto Vida Feliz - Sonhos Não Envelhecem. Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco.

Robervânia ainda ressaltou o trabalho da ONG com um envelhecimento saudável.

"O projeto trabalha essa questão que, mesmo na fase idosa, eles não possam parar de sonhar. A Giral objetiva um envelhecimento ativo, para que elas saiam desse isolamento social e tenham essa vida ativa como sujeito, protagonista de sua própria história", afirmou.

ONG Giral

A ONG Giral é uma Organização da Sociedade Civil (OSC), que articula pessoas e parcerias para atender crianças, adolescentes, jovens e suas famílias com iniciativas e formações que contribuem para o desenvolvimento humano, educacional, cultural e local, em Glória do Goitá e em municípios próximos.

A instituição surgiu da iniciativa de universitários com atuação prévia com crianças e jovens que, com a missão de despertar e potencializar capacidades de saberes das juventudes (primeira missão do Giral) abraçaram a democratização da comunicação como viés para garantia de direitos.

Para acompanhar os trabalhos da ONG e contribuir, seja como voluntário ou através de doações, basta acessar o site da instituição ou contactá-los via instagram.

