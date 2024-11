A- A+

Um idoso de 68 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (5) suspeito de passar a mão na coxa e região íntima de uma passageira no momento em que ela dormia em um ônibus interestadual.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo seguia de Maceió (AL) para Natal (RN) e fez parada no Recife antes de chegar ao destino final.



O caso aconteceu durante o trajeto Maceió - Recife, e foi denunciado pela vítima e testemunhas.



Durante parada no Terminal Rodoviário de Passageiros (TIP), na capital pernambucana, a mulher, de 33 anos, relatou toda a situação ao motorista.



A vítima afirmou que, durante o trajeto, o passageiro sentou-se ao seu lado e, após ela cochilar, ele passou a mão em sua coxa e desceu até a virilha cerca de três vezes.



Diante das informações, o motorista do ônibus orientou seguir viagem e parar no primeiro posto da PRF que encontrasse no caminho.

Por volta das 2h desta terça, o condutor parou no posto da PRF da BR-101, em Igarassu, na Região Metropolitana (RMR), onde denunciou o caso de importunação sexual.



Uma testemunha do ocorrido afirmou que viu o autor sair do seu assento e sentar ao lado da vítima.



Disse, ainda, que viu quando a vítima se levantou “atordoada” e chorando, indo para outro assento.



A PRF informou que o suspeito, a mulher, o motorista e outros passageiros foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Paulista, na RMR, onde o caso será investigado.

