Petrolina: médico de 46 anos é encontrado morto em apartamento; polícia investiga causa da morte

Um médico, de 46 anos, foi encontrado morto dentro no apartamento onde morava, na cidade de Petrolina, no Sertão de Pernambuco.



A vítima é o médico vascular Bruno de Carvalho Rozendo. Ele, que atuava, entre outros locais, no Hospital Dom Malan (HDM), no centro da cidade.



O corpo de Bruno foi encontrado na manhã desta segunda-feira (4) e encaminhado ao Instituto Medico Legal (IML), que vai apurar a causa da morte.



O Instituto Social das Irmãs Medianeiras da Paz, administrador do HDM, lamentou o ocorrido e prestou solidariedade aos familiares e amigos do médico.



"Nossa gratidão e homenagem pela dedicação e serviços prestados aos pacientes da nossa unidade de saúde, com sentimentos de respeito e saudade", afirmou o Instituto.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sendo investigado como "morte a esclarecer" e foi registrado na 213ª Delegacia de Petrolina.



"Um inquérito policial foi instaurado", destacou a corporação.

