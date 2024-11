A- A+

Educação Com aumento no número de vagas, matrículas na rede de ensino do Recife iniciam nesta terça (5) Processo só é válido para estudantes novatos da rede; matrículas seguem até 6 de dezembro

Iniciam nesta terça-feira (5), a partir das 8h, as matrículas para estudantes novatos da rede pública de ensino do Recife.

O processo é destinado a alunos da Educação Infantil; do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais; e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), e segue até o dia 6 de dezembro.

Para o ano letivo de 2025, haverá um aumento no número de vagas em relação ao ano de 2024. Ao todo, serão 23.750, sendo 17% a mais que no ano de 2024.

Do total de vagas, 11.549 serão para a Educação Infantil, 7.222 serão para Ensino Fundamental Anos Iniciais, 922 serão para Ensino Fundamental Anos Finais e 3.748 para Educação de Jovens e Adultos.

É importante ressaltar que as matrículas são voltadas apenas para estudantes novatos e que residem no Recife. Alunos que já estudam na rede municipal de ensino são automaticamente matriculados.

O cadastramento dos novos estudantes podem ser realizadas pelo site de matrícula, pelo portal de educação da prefeitura ou pelo aplicativo Conecta Recife.

Critério de priorização de vagas

Durante a coletiva de imprensa, Fred Amâncio, secretário de educação do Recife, explicou que não há prioridade em quem realizar a matrícula primeiro, e sim em quem mais necessita.

"No caso de creches, que o atendimento não consegue ser integral, o sistema tem um critério de priorização. A prioridade é para as crianças e famílias mais vulneráveis. O sistema estabelece uma pontuação maior para as famílias que são CadÚnico, extrema pobreza e porbreza, crianças com deficiência, ou que os pais tem deficiência, e aí fazem a lista de espera", explicou.

Fred Amâncio, secretário de educação do Recife. Foto: Clarice Melo Folha de Pernambuco.

Ainda segundo Fred, o sistema também priorizará crianças que ficaram na lista de espera do ano passado. Confira os critérios.

Sob guarda de instituição e acolhimento;

Cadastro no CadÚnico - pobreza e extrema pobreza;

Filho (a) de mãe adolescente;

Irmão/irmã já frequenta a unidade;

Responsável com deficiência;

Permanência na lista de espera em anos anteriores;

Pontos de apoio

Foi divulgado também que haverá alguns pontos de apoio para auxiliar os pais ou responsáveis que tenham dificuldade na hora da realização da matrícula do aluno.

Ao todo, 77 equipamentos públicos estarão disponíveis para a população em todas as partes da cidade. O serviço de apoio inclui cinco Compaz, nove UTEC's, 28 Unidades de Ensino, 16 CRAS, sete CREAS, 5 Centros Pop e sete UAT's.

Além dos equipamentos fixos, haverá a caravana da matrícula. Neste serviço, dois caminhões da primeira infância circularão pela cidade, com equipamentos e todo o suporte necessário para auxiliar a população.

Próximas etapas

Após a realização da matrícula, a segunda etapa será a distribuição e confirmação de vagas. O serviço acontece dos dias 9 a 27 de dezembro. Os resultados serão enviados por WhatsApp e também poderão ser acessados a qualquer momento no sistema.

A terceira etapa será a efetivação da matrícula, que acontece dos dias 6 a 17 de janeiro de 2025. Neste período, os pais ou responsáveis devem levar a documentação na unidade escolar designada. Além disso, todos os comprovantes dos critérios de priorização devem ser apresentados.

Para efetivar a matrícula, é necessário o CPF do estudante; cópia da certidão de nascimento; cópia da carteira de vacinação; cópia do cartão do SUS; cópia do comprovante de residência atualizado, com o CEP; cópia do NIS do estudante; duas fotos 3x4, recentes e iguais; documento de transferência da unidade educacional de origem; comprovante do tipo sanguíneo e do fator do RH do estudante; e documentos comprovatórios das condições complementares informadas na inscrição.

