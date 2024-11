A- A+

INAUGURAÇÃO Jaboatão dos Guararapes ganha biblioteca do projeto Mundoteca Unidade será inaugurada no dia 14 de novembro, na Escola Poeta Castro Alves, em Jardim Prazeres, e promoverá eventos para a comunidade

A Escola Poeta Castro Alves, em Jardim Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, vai inaugurar, no próximo dia 14, às 15h, uma nova biblioteca comunitária como parte do projeto Mundoteca, uma iniciativa que busca democratizar o acesso à leitura.

A biblioteca oferecerá mais de 650 livros, materiais lúdicos e equipamentos audiovisuais. A abertura contará com apresentações dos alunos e doações de jogos educativos, 30 Kindles e uma smartTV.

O projeto, idealizado pela FGM Produções, que será responsável pela gestão do espaço, e patrocinado pela Basf, pretende impactar 700 estudantes e pessoas da comunidade, promovendo eventos socioculturais gratuitos e formações para educadores com o apoio do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário (Ibeac).

“A prática da leitura é direito e condição necessários para que todo cidadão possa exercer seus direitos fundamentais, ter uma vida digna e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa”, afirma Fabiana Maugé, diretora da FGM Produções, idealizadora do projeto.

"Apoiamos o projeto Mundoteca por acreditar que o acesso à leitura é uma ferramenta transformadora para o desenvolvimento de novas gerações. Além de ampliar o conhecimento, as bibliotecas incentivam a criatividade e o pensamento crítico, essenciais para a formação de cidadãos conscientes", comenta Jaciana Amorim, Gerente de Produção e Processos da BASF em Jaboatão dos Guararapes.

Após oito meses, a escola assumirá a gestão do espaço, comprometendo-se a manter a unidade ativa por pelo menos cinco anos.

O objetivo do projeto é o sesenvolvimento da criatividade e do pensamento crítico - Foto: Divulgação

Serviço:

Dia: 14 de novembro (quinta-feira)

Horário: 15h

Local: Escola Poeta Castro Alves - Rua Itaituba, 884, bairro de Jardim Prazeres, Jaboatão dos Guararapes (Região Metropolitana do Recife)

Funcionamento do espaço: de segunda a sexta-feira

Veja também

finanças Espanha se prepara para a conta astronômica das inundações