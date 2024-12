A- A+

AGENDA CULTURAL O que fazer no Recife no fim de semana? Concerto de Natal do Aria Social é destaque no roteiro Teatro, exposições e estreias do cinema também são destaques na agenda; confira

A vibe é de fim de ano e, portanto, em climinha natalino a agenda do fim de semana traz entre os destaques o Concerto de Natal do projeto Aria Social, com apresentações neste sábado (7) e domingo (8) no Instituto Ricardo Brennand, na Várzea, Zona Oeste da cidade.



Mas o fim de ano no Recife é tambem do trap, com show de Filipe Ret em Olinda.



Já o dono de tudo em Pernambuco, o Frevo, é atração no Bairro do Recife, com dobradinha da Escola Pernambucana de Choro no fim de semana, em frente ao Paço do Frevo.



Teatro, exposições e estreias do cinema também são destaques do roteiro. Simbora?



SHOWS E EVENTOS

Ciclo Natalino do Paco do Frevo, com coral, Frevo e Choro

Escola Pernambucana de Choro

Quando: Sexta-feira (6), às 12h e Domingo (8), às 10h30

Onde: Em frente ao Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo

Oficina de Xilogravura Severino Borges

Projeto "Xilogravura em Movimento"

Quando: Sexta-feira (6),

Onde: Casa da Cultura - Rua Floriano Peixoto, 175, Santo Antonio, Recife

Inscrição R$ 250 via Sympla

Informações: @xilogravuraseverinoborges

15 anos do Conjunto Maravilha + Banda Dizmaia

Quando: Sexta-feira (6), às 21h

Onde: Terra Café - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @terra_cafebar



Projeto Seis e Meia,

Com Altemar Dutra Jr. e Márcio Gomes, e abertura Pedro Vilela

Quando: Sexta-feira (6), a partir das 18h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 60 via Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833

Show de Matheus Torres

Quando: Sexta-feira (6), às 19h30

Onde: Estelita Bar - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @estelita.recife

Banda Zodíaco

Quando: Sexta-feira (6), às 21h

Onde: Restaurante Fogo de Occa - Rua Treze de Maio, 229, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @fogodeocca

New York Night

Com Karl Dixon (USA), Vintage Boys e Uptown Band

Quando: Sexta-feira (6), a partir das 21h

Onde: Downtown ZN - Rua Conselheiro Portela, 560, Aflitos

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @downtownpubzn

Ciclo Natalino com coral, Frevo e Choro

Recital de Natal, com o Recicoral

Quando: Sábado (7), às 16h

Onde: Em frente ao Paço do Frevo -

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo

Filipe Ret com a turnê "FRXV"

Quando: Sábado (7), a partir das 20h (abertura dos portões)

Onde: Classic Hall (Centro de Convenções de Pernambuco) - Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Olinda

Ingressos a partir de R$ 120 no site Acesso Ticket

Informações: (81) 3427-7501

Dire Straits Legacy

Quando: Sábado (7), às 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco) - Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Olinda

Ingressos a partir de R$ 180 no site Blue Ticket

Informações: (81) 3182-8000

Duo Audire

"Poetas e Compositores: um olhar entre a voz e o violão"

Quando: Sábado (7), às 15h30

Onde: Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam) - Rua da Aurora, 265, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 12,50 via Sympla

Informações: @mamamrecife

Tardes Olindenses, com show da Banda de Pau e Corda

Quando: Sábado (7), às 18h30

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

Thiago Oliveira e Rodrigo Samico interpretam Chico e Caetano

Quando: Sábado (7), às 20h

Onde: Espaço Cultural Poço das Artes - Rua Álvaro Macedo, 54, Poço da Panela

Couvert R$ R$ 30 (sala) e R$ 25 (jardim)

Informações: @pocodasartess



Garçons Cantores e Banda Manhattan

Quando: Sábado (7), às 20h

Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 60 via Sympla

Informações: @manhattancafetheatro

Aniversário do Grupo Terra/Gravação de DVD

Quando: Sábado (7), a partir das 17h

Onde: Gigantes do Samba - Rua das Crianças, 63, Bomba do Hemetério

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: (81) 3444-4656

Let's Rock

Com a banda Papaninfa e Black Cat

Quando: Sábado (7), às 21h

Onde: Downtown ZN - Rua Conselheiro Portela, 560, Aflitos

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @downtownpubzn

21º Baile do Forrobodó

Com Laís Senna e Felipe Costta

Quando: Domingo (8), a partir das 16h

Onde: Clube dos Oficiais da PM - Rua João de Barros, 357, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: (81) 3423-5792

TEATRO

Espetáculo Ocupação Espaço O Poste

"Caminhos", com Fábio Soares

Quando: Sexta-feira (6), às 19h

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla e na bilheteria do evento

Onde: Espaço O Poste - Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista

Informações: @oposteoficial

Performances LEBRES, da Cia. Etc

Quando: Sexta-feira (6)



"Memória do Mundo": Praça Nossa Senhora do Rosário, em frente ao Teatro Samuel Campelo, em Jaboatão, às 15h;



"Escape": Praça do Derby, às 17h20;



"Tempo Morto": Rua Mamede Simões, Recife, às 19h



Acesso gratuito

Informações: @ciaetc e site www.ciaetc.com.br

Espetáculo de dança "Dorothy e o Mundo Mágico de Oz

Quando: Sexta-feira (6), às 19h30

Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: (81) 3302-5914



Stand Up Comedy

E aniversário de Marcílio Rodrigues

Quando: Sexta-feira (6), a partir das 20h30

Onde: Villa Madá Comcedy - Rua Itapecerica, 125, Madalena

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @villamadacomedy

"Uma Encruzilhada nas Giras que o Mundo Dá"

Do grupo de teatro A Kambada Preta

Quando: Sábado (7), às 19h

Onde: Onde: Espaço O Poste - Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla e na bilheteria do evento

Informações: @oposteoficial

Concerto de Natal do projeto Aria Social

Quando: Sábado (7) e Domingo (8), às 17h30 e às 19h30

Onde: Instituto Ricardo Brennand (Capela Nossa Senhora das Graças) - Rua Mário Campelo, 700, Várzea

Ingressos a partir de R$ 50 no site Guichê Web

Informações: @projetoariasocial

"Natal dos Bombons", com Papai Noel e Palhaço Chocolate

Quando: Domingo (8), às 10h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @teatroboavista

EXPOSIÇÃO

"O Café Que Nos Une"

Em pintura com café de artistas de diversos países

Quando: deste sábado (7) até 2 de fevereiro

Onde: Museu da Cidade do Recife - Forte das Cinco Pontas, s/n, Bairro de São José

Acesso gratuito

Informações: (81) 3134-3750



Visitação: de quarta a sexta, das 10h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 16h



"O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso"

Quando: até 30 de janeiro

Onde: RioMar Recife (Espaço de Eventos - Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Acesso a partir de R$ 35 na plataforma Fever e no APP RioMar Recife



Visitação: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h

"Insistância", de Christina Machado

Quando: até 25 de janeiro

Onde: Galeria Águas Belas - Rua Águas Belas, 53, Madalena

Informações: @atelierdasaguasbelas

"Territórios Desviantes" - Exposição Coletiva

Quando: até 18 de janeiro

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @galeriamarcozero // (81) 9 8262-3393 // www.galeriamarcozero.comVisitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h

"Carnaval Estado de Saudade"

Exposição individual do artista pernambucano Eduardo Gaudêncio

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Informações: @casaestacaodaluz

CINEMA

"Inexplicável"

SINOPSE: O filme protagonizado por Letícia Spiller e Eriberto Leão é baseado em uma história real. Quando um menino de 8 anos apaixonado por futebol é diagnosticado com uma doença gravíssima, sua família precisa de força e fé para encarar as complicações da doença. Direção: Fabrício Bittar

Os Sonhos De Pepe

SINOPSE: Em um planeta a caminho do colapso climático, onde a humanidade persegue um modelo predatório de desenvolvimento e consumo, a filosofia do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, acende um alerta em todos nós. O sonho de Pepe é deixar um planeta melhor para as gerações futuras. No entanto, o tempo está se esgotando e não pode ser recuperado. Direção: Pablo Trobo

"O Senhor dos Anéis: A Guerra Dos Rohirrim"

SINOPSE: Ambientado 183 anos antes dos eventos narrados na trilogia original de filmes. O destino da Casa de Helm Mão-de-Martelo está sob o comando do lendário nono Rei de Rohan. Um ataque repentino de Wulf, inteligente e implacável lorde Dunlending em busca de vingança pela morte de seu pai, obriga Helm e seu povo a uma última e ousada estratégia. Direção: Kenji Kamiyama

