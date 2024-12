A- A+

TURISMO Norwegian Star: mais de 2 mil turistas visitam o Recife com o desembarque do cruzeiro Embarcação chega à Capital pernambucana neste domingo (15), às 10h

O navio Norwegian Star, das Bahamas, é o quarto da temporada a chegar ao Recife. Vindo de Cabo Verde, a embarcação tem previsão de atracar na Capital pernambucana neste domingo (15), às 10h. Trazendo a bordo 2.116 turistas, deve partir rumo ao Rio de Janeiro às 19h, .

Para atender os visitantes, 18 ônibus foram mobilizados, oferecendo passeios programados para aproximadamente 750 turistas. Além desses, 1.360 passageiros avulsos estarão circulando pelo Recife para conhecer os pontos turísticos da Cidade.

No Terminal Marítimo de Passageiros, os turistas contarão com o apoio de guias de turismo do Sindicato, do Centro de Atendimento ao Turista e de um Posto da Delegacia do Turista, que estarão à disposição para oferecer informações e suporte.

A segurança será reforçada nos principais locais de visitação, como a Praça do Marco Zero, Praça da República, rua do Bom Jesus, Igreja da Misericórdia, Capela Dourada, Catedral da Sé, Praça do Jacaré e Casa da Cultura.

Confira os passeios programados:

Roteiro de Recife: Praça da República e Capela Dourada;

Roteiro de Olinda: desembarque na Praça do Jacaré, seguido de transporte em vans até o Sítio Histórico, passando pelo Alto da Sé e Ladeira da Misericórdia, com retorno à Praça do Jacaré;

Roteiro Porto: passeio de catamarã até a Praça do Arsenal;

Recife Cultural: visita ao Instituto Ricardo Brennand e ao Museu do Homem do Nordeste.

Veja também

são paulo Por que cocaína e remédio foram achados em praia do litoral norte de SP? Entenda