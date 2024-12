Recife: 4ª edição da Copa Recife de Bandas Escolares se inicia neste sábado (14)

A- A+

A 4ª edição da Copa Recife de Bandas Escolares Waldenilson Costa se inicia neste sábado (14), no Bairro do Recife, no Centro da Capital pernambucana, reunindo cerca de dois mil estudantes em uma celebração de talento, disciplina e tradição musical escolar.

O evento é promovido pela Secretaria de Educação do Recife, por meio do Núcleo de Atividades Culturais (NAC).

O objetivo da competição é promover o intercâmbio entre as corporações musicais da Rede Municipal do Recife, estimulando o aprimoramento técnico e artístico dos participantes, além de reforçar valores como autodisciplina, civismo e espírito de equipe.

Na primeira etapa, intitulada “Em Frente, Marche!”, as bandas desfilarão em linha reta, percorrendo trajetos de 100 a 200 metros na avenida Alfredo Lisboa.

A Copa Recife de Bandas Escolares Waldenilson Costa se estenderá por quatro etapas, com modalidades variadas e apresentações em diferentes locais da cidade, culminando na final no dia 21 de dezembro, na Escola Municipal em Tempo Integral Reitor João Alfredo, localizada na Ilha do Leite.

O evento é uma oportunidade para apreciar a cultura e o talento dos jovens músicos do Recife, fortalecendo a tradição musical e educativa da região.

Serviço:

4ª edição da Copa Recife de Bandas Escolares Waldenilson Costa

Local: Avenida Alfredo Lisboa (Recife Antigo)

Data: 14 de Dezembro

Horário: 13h

