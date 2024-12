Trump pede que drones misteriosos sejam derrubados após dias sobrevoando os EUA

A- A+

Drones misteriosos continuam sobrevoando os céus do nordeste dos Estados Unidos neste fim de semana. Após serem avistados em Nova Jersey na quinta-feira, eles passaram por Nova York neste sábado, levando a governadora do estado a solicitar ajuda às autoridades federais.



Em uma postagem nas redes sociais, o presidente eleito Donald Trump, que assumirá a Casa Branca em janeiro, sugeriu que os drones sejam derrubados.

"Isso está indo longe demais", lamentou neste sábado a governadora democrata de Nova York, Kathy Hochul, em um comunicado à imprensa. Segundo a nota, as pistas de um pequeno aeroporto da região precisaram ser fechadas por uma hora na sexta-feira à noite devido ao surgimento de "novos drones".

Contactada pela AFP, a autoridade aeroportuária de Nova York confirmou esse breve fechamento, "após informações da FAA [agência reguladora da aviação dos EUA] sobre o avistamento de um drone". Os voos, no entanto, não foram afetados.





Há várias semanas, residentes da região de Nova York e Nova Jersey vêm relatando voos de drones não identificados, um fenômeno que gera preocupação, especialmente porque as autoridades locais ou federais não deram nenhuma explicação sobre sua origem.

Vídeos de dispositivos luminosos voando pelo céu invadiram as redes sociais, e legisladores locais criticam o governo do democrata Joe Biden por não intervir.

Na quinta-feira, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, tentou tranquilizar a população, garantindo que "não há evidências de que os drones relatados representem uma ameaça à segurança nacional ou à segurança pública, ou que exista um vínculo com países estrangeiros".

Trump comentou o assunto na sexta-feira em sua plataforma Truth Social, aproveitando o episódio para criticar o governo Biden.

"Avistamentos misteriosos de drones em todo o país. Será que isso poderia realmente estar acontecendo sem que nosso governo saiba? Eu não acredito! As pessoas precisam saber disso, e imediatamente. Se não, derrubem eles!!!", escreveu.

Na quinta-feira, o deputado republicano Jeff Van Drew disse, sem provas, que os drones seriam de origem iraniana. Segundo o congressista, ele ouviu de "fontes importantes" que os objetos voadores vinham de uma "nave-mãe" iraniana no Atlântico.

"Aquela nave-mãe... está na costa leste dos Estados Unidos da América. Eles lançaram drones em tudo que podemos ver ou ouvir — afirmou Van Drew em entrevista à Fox News, defendendo que os objetos voadores fossem abatidos". Essas são de fontes importantes. Não digo isso levianamente.

As alegações de Van Drew, entretanto, foram desmentidas pelo Pentágono. "Nossa primeira análise é que não se trata de um rival estrangeiro ou de uma entidade estrangeira", disse em comunicado a porta-voz do Pentágono, Sabrina Singh.

O FBI também não deu explicações sobre os avistamentos até o momento, mas abriu uma investigação.

"Não tenho uma resposta sobre quem é o responsável", disse Robert Wheeler Jr., diretor assistente do Critical Incident Response Group do FBI, aos legisladores em uma audiência do Congresso na terça-feira.



"Mas estamos investigando ativamente".

Segundo o governador democrata de Nova Jersey, Phil Murphy, citado pela rede britânica BBC, já foram dezenas de avistamentos desde 18 de novembro, sendo 49 somente no último domingo.



Alguns ocorreram perto de uma instalação de pesquisa militar sensível, e também perto do campo de golfe de Trump, na cidade de Bedminster.

