MORRO DA CONCEIÇÃO Desabamento do teto do Santuário: empresa de placa solares alega surpresa com inquérito da PCPE A investigação do desabamento do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição indiciou o proprietário e três funcionários da SunBrasil

A empresa SunBrasil, que teve o proprietário e três funcionários indiciados pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) nesta quarta-feira (11), declarou que foi surpreendida com o resultado da investigação sobre o desabamento do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição.

Por meio de nota enviada à Folha de Pernambuco, a empresa de placas solares afirmou que não tem qualquer responsabilidade com a estrutura física do Santuário e que segue à disposição das autoridades para outros esclarecimentos.

"A SunBrasil recebeu com surpresa o relatório de investigação, haja vista, que conforme todas as provas carreadas aos autos do inquérito, não tem qualquer responsabilidade com a estrutura física do Santuário e muito menos assumir qualquer responsabilidade por sua estrutura e como desde o início se coloca à disposição das autoridades para quaisquer outros esclarecimentos", diz a nota enviada.

Entenda o caso

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) concluiu a investigação de quatro meses a respeito do desabamento do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição. O incidente ocorreu no dia 30 de agosto.

No inquérito, o dono da empresa que colocou as placas solares na estrutura e mais três funcionários foram indiciados por homicídio doloso, que é quando há intenção de matar, e pela prática de lesão corporal de natureza leve.

A análise do Instituto de Criminalística (IC) apontou que a oxidação em parte da estrutura foi a responsável pelo desabamento do teto.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) reforçou que foi constatado pela investigação que o material oxidado era do tipo oculto, ou seja, só perceptível por pessoa com a capacidade técnica para isso, por exemplo um engenheiro civil.

Não era possível solucionar essa questão com prevenções simples de manutenção básica."A causa do desabamento foi a oxidação somada aos pesos adicionais colocados sem a observância de um laudo técnico específico da segurança da estrutura por parte da empresa", diz um trecho do comunicado.

Acidente no Santuário

O acidente no Santuário de Nossa Senhora da Conceição causou a morte de duas pessoas: Antônio José dos Santos e Maria da Conceição de França Pinto. Outras 25 pessoas ficaram feridas.

No dia do desmoronamento, moradores do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, estavam no local para receber a doação de cestas básicas. A instalação das placas solares pela SunBrasil aconteceu menos de uma semana antes do ocorrido.

Milhares de fiéis subiram o Morro da Conceição na última semana. O culto à Nossa Senhora da Conceição terminou nesse domingo (8).

