Procissão de Nossa Senhora da Conceição reúne milhares de fiéis no Recife

A tradicional procissão de Nossa Senhora da Conceição, ponto alto da 120ª Festa do Morro, reuniu milhares de devotos neste domingo, dia da Solenidade da Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria, padroeira afetiva da cidade do Recife.

O cortejo saiu do Cais do Apolo, no Recife, e seguiu pelas ruas da cidade até o alto do Morro da Conceição, em Casa Amarela, Zona Norte da capital.

A concentração teve início às 14h30, e, às 15h, o andor com a imagem da santa seguiu pela Ponte do Limoeiro e Avenida Norte Miguel Arraes. O percurso, marcado por orações, cantos e emoção, refletiu a devoção centenária que move a maior festa mariana de Pernambuco.

Programação intensa marca a celebração

O dia de Ceça, como é carinhosamente chamada pelos fiéis, começou cedo no Santuário e no palco montado na Praça do Morro, com Santas Missas celebradas desde a meia-noite.

Ao todo, serão 17 celebrações ao longo do dia, alternando entre o interior do Santuário e a área externa.

Às 19h, com a chegada da procissão ao Morro, está marcada a Santa Missa de encerramento, presidida pelo arcebispo metropolitano de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson.

Programação do dia

Evento: Solenidade da Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria

Data: 8/12 (domingo)

Santas Missas

Santuário: 0h, 2h, 4h*, 6h, 8h, 10h, 12h e 14h *(Missa das 4h com transmissão nacional pela TV Pai Eterno)

Palco: 1h, 3h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h e 15h

Encerramento da 120ª Festa da Imaculada Conceição do Morro

Local: Palco

Hora: 17h (show do Frei Damião Silva)

Hora: 18h15 (Ofício da Imaculada Conceição)

Hora: 18h45 (acolhida da procissão)

Hora: 19h (Missa de Encerramento - Presidência do arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa)

