Fé Festa do Morro: milhares de devotos comparecem neste sábado (7) para ver Nossa Senhora da Conceição Movimentação no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, na Zona Norte do Recife, foi intensa antes do ápice da celebração neste domingo (8)

Milhares de fiéis se reuniram, na manhã deste sábado (7), em uma celebração de fé e esperança em devoção à Nossa Senhora da Imaculada Conceição. O ponto principal da solenidade foi no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife, que, desde 28 de novembro, recebe a festa.

"Quem vier à Festa do Morro vai ser recebido por sacerdotes atendendo as confissões, abençoando objetos e oferecendo as bênçãos. Também estamos fazendo o acolhimento a esses fiéis, então quem ainda não veio, venha ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição porque essa festa tão especial não existe sem você aqui conosco nesses 120 anos", convidou o padre Emerson Borges, reitor do Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora da Conceição do Morro.

Na Festa do Morro, milhares de devotos comparecem neste sábado (7) para ver Nossa Senhora da Conceição. - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Fé e devoção

A 120ª Festa do Morro acontece após episódios trágicos no Santuário de Nossa Senhora da Conceição. No dia 30 de agosto, o teto da igreja desabou, deixando 20 pessoas feridas e duas mortas. O ponto passou por obras e pôde ser reaberto para que a celebração fosse realizada.

Nessa reabertura, a estimativa é de que estimativa é de que mais de 2 milhões de fiéis tenham comparecido ao local desde o início da festa, que chega ao ápice neste domingo (8), Dia de Nossa Senhora da Conceição. Subir ao topo do Morro é um ato de fé que reverbera ao longo dos anos e perdura, para os católicos, como uma forma de não só celebrar a Santa, como também alcançar maior proximidade com o divino.

Essa fé é tão forte que até une gerações. Verônica Alcântara, administradora de 53 anos, e Maria Eduarda Alcântara, estudante de 21, são mãe e filha que vão, todos os anos, ao Morro da Conceição em devoção à Santa. Neste ano, para elas, a celebração está ainda mais especial.

"Viemos hoje porque amanhã vai estar muito cheio. A festa está linda, muito organizada. Consegui abençoar meus objetos e aproveitar a celebração. Apesar de tudo que aconteceu com o Santuário, tudo está muito bonito agora, bem ventilado. Gostei bastante", contou Maria Eduarda.

"Minha relação com Nossa Senhora da Conceição é muito boa. Os pedidos que faço, graças a Deus, são alcançados. Venho todos os anos agradecer e pedir pela minha filha e toda minha família. A festa está muito linda", disse Verônica.

Outra fiel que vem todos os anos à Festa do Morro é Cicleide dos Santos, doméstica de 55 anos. Ela conta que a relação que tem com a religião é muito forte e que nunca vai poder ser abalada.

"Gosto de estar aqui todos os anos. Estarei aqui no ano que vem, em nome de Jesus. Está muito bonito. Nunca vou deixar de vir porque peço sempre bênçãos para a família, amigos, pelos mais necessitados", afirmou.

Impacto no comércio

Com tanta gente subindo as ladeiras, acessando os becos e ruas do bairro, era de se esperar, claro, um grande impacto para o comércio local. Por mais que o ápice de vendas vá ser no domingo, quando ainda mais fiéis vão comparecer ao Morro, já neste sábado foi possível ver bom movimento.

Dois comerciantes que aproveitaram o fluxo foram Eunice Silva, 53 anos, e Cícero Noel, 55. Eles vêm todos os anos trabalhar nas ladeiras do Morro da Conceição e avaliaram positivamente o impacto nas vendas.

"Nesses dias de festa melhora muito para a gente. Vou virar de hoje para amanhã, porque aí que as vendas vão melhorar mesmo. Tem que fazer um bom Natal para a família, né?", brincou Eunice.

"A Festa do Morro é maravilhosa, tanto para os fiéis, quanto para nós, do comércio. Ajuda muito nas vendas, e todos os dias passam muitas pessoas por aqui", completou Cícero.

Neste sábado, os fiéis podem conferir Santas Missas até às 18h, no Santuário. Às 14h, também está marcada uma procissão pelas ruas do Morro. O encerramento do Novenário será conduzido pelo vigário provincial e pároco do Divino Pai Eterno, padre Thiago de Melo.

Ponto de fé inabalável

A memória de Antônio José dos Santos, de 54 anos, e Maria da Conceição França Pinto, de 68, que perderam a vida no desabamento do teto da igreja, segue viva no local. A celebração chega, inclusive, como uma homenagem aos dois, que serão para sempre lembrados no ponto de fé inabalável para os fiéis.

De acordo com o laudo do Instituto de Criminalística (IC), a oxidação nos chumbadores (parafusos) e a falta de manutenção estão entre os motivos do colapso da estrutura. O documento mostra imagens de parafusos partidos. Eles também seguravam placas de energia solar que tinham sido instaladas recentemente no teto do templo.

Passada a retirada do entulho, veio a reconstrução. Um novo teto foi entregue, no dia 26 de novembro, pelo Governo de Pernambuco, em parceria com a Arquidiocese de Olinda e Recife. O termo de fomento para o serviço liberou o orçamento de R$ 1,5 milhões para a obra.

A quantia foi destinada a essa primeira parte do serviço, que resultou na instalação da nova estrutura metálica, com isolamentos térmico e acústico. A Prefeitura do Recife também prestou apoio, e investiu mais de R$ 400 mil em estrutura, apoio logístico e atrações culturais.

Após a Festa do Morro, uma nova interdição será feita, a partir da próxima quarta-feira (11), para que seja executada a segunda parte da requalificação. Nessa etapa, será feita a instalação do forro do teto, de novos equipamentos de som, climatização, iluminação e mudança na estética do Santuário do Morro da Conceição. A obra será entregue por completo em fevereiro.

