Religiosidade Festa do Morro: 120 anos de uma fé inabalável; veja programação e esquema de trânsito Expectativa é que mais de 2 milhões de fiéis participem da Festa do Morro somando todos os dias de celebração, iniciada em 28 de novembro

Em todos os anos, a tradição da Festa do Morro se renova. A celebração, que culmina no dia 8 de dezembro, serve de reflexão sobre o costume da fé. Mesmo com as evoluções que facilitaram tantos caminhos nas últimas décadas, entende-se que, 120 anos depois, enfrentar o sol escaldante para fazer um pedido ou agradecer à Nossa Senhora da Imaculada Conceição por um objetivo alcançado, por exemplo, é a forma mais intensa de praticar a crença.

Desde 28 de novembro, é intensa a quantidade de pessoas que sobem o Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, seja a pé, de costas ou ajoelhadas para pagar uma promessa.

Comunhão com Nossa Senhora



A expectativa do padre Emerson Borges, reitor do Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora da Conceição do Morro, é que mais de 2 milhões de fiéis tenham comparecido ao local somando todos os dias da festa, que começou em 28 de novembro. Para o líder religioso, renovar a tradição de subir ao Morro da Conceição é uma forma de renunciar as vontades e privilégios carnais em busca da santificação e da devoção à padroeira afetiva do Recife.

“O subir a pé, o sacrifício e o ofertar são formas de largar mão e deixar para trás toda uma vida velha, as coisas que desagradam a Deus e se purificar. Tudo isso com o compromisso de assumir uma proposta nova de vida, a partir da fé e dessa experiência de renovação”, declarou o líder católico.

Santuário de Nossa Senhora da Conceição ganhou novo teto

Resiliência

Nem mesmo a tragédia do dia 30 de agosto, quando o teto da igreja desabou, conseguiu paralisar os preparativos para a 120ª Festa do Morro. Naquela sexta-feira fatídica, duas pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas. Antônio José dos Santos, de 54 anos, e Maria da Conceição França Pinto, de 68, sempre serão lembrados.

Segundo o laudo do Instituto de Criminalística (IC), a oxidação nos chumbadores (parafusos) e a falta de manutenção estão entre os motivos do colapso da estrutura. O documento mostra imagens de parafusos partidos. Eles também seguravam placas de energia solar que tinham sido instaladas recentemente no teto do templo.

Um novo teto foi entregue, no dia 26 de novembro, pela governadora Raquel Lyra, que esteve no Santuário. Em parceria com a Arquidiocese de Olinda e Recife, o Governo de Pernambuco assinou um termo de fomento para o serviço na ordem de R$ 1,5 milhões.

A quantia foi destinada a essa primeira parte das obras, que resultou na instalação da nova estrutura metálica, com isolamentos térmico e acústico. Também atuando em apoio à instituição e para viabilizar a realização do evento neste ano, a Prefeitura do Recife investiu mais de R$ 400 mil em estrutura, apoio logístico e atrações culturais.

Uma nova interdição será feita, a partir da próxima quarta-feira, para que seja executada a segunda parte da requalificação, onde será feita a instalação do forro do teto, instalação de novos equipamentos de som, climatização, iluminação e mudança na estética do Santuário do Morro da Conceição. A obra será entregue por completo em fevereiro.

Em entrevista à Rádio Folha 96,7 FM, o engenheiro civil e conselheiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea-PE), Ivan Carlos Cunha, alerta para a importância da avaliação de um profissional da área em caso de obras, reformas ou instalação de placas fotovoltaicas.

“O Crea não faz inspeção para fins de execução de um serviço, mas pode dar uma orientação. Nós temos profissionais que estão habilitados para realizar o serviço, e a recomendação que a gente dá é que as pessoas exijam das instaladoras que propõem construir essa fonte de energia individual que busquem a contratação de um profissional para avaliar a estrutura. Algumas empresas não fazem isso, mas algumas já estão procurando fazer, porque estão vendo muitas ocorrências”, comentou.

Padre Emerson Borges, reitor do Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora da Conceição do Morro

Linhas de ônibus

Em virtude da festa, o Grande Recife Consórcio de Transporte divulgou um esquema especial de reforço das linhas de ônibus que visa atender a diversas áreas da Região Metropolitana, viabilizando a chegada ao Morro. Quarenta e três linhas receberão reforço, quando 287 ônibus estarão circulando pela região e, juntos, farão 2.618 viagens ao longo do dia, o que representa um incremento de 166 ônibus e 1.312 viagens a mais que em feriados comuns.

Veja as linhas:

Esquema de trânsito



O acesso ao Morro da Conceição com veículos foi interditado ficará interdidato entre 28 de novembro e 9 de dezembro. Para orientar e dar apoio à população, 80 agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) vão atuar, variando de acordo com a necessidade.

Os cruzamentos do Largo Dom Luiz com a avenida Norte e com a rua Dois de Fevereiro, além de toda rua Itacoatiara, que dá acesso à subida do Morro, também foram interditados e os bloqueios só serão desfeitos à 1h de segunda-feira (9). Apenas os veículos de moradores, devidamente identificados com comprovante de residência, vão ter acesso à área.

Segurança



A Secretaria de Defesa Social (SDS), através de seus órgãos operativos (Polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros) montou esquema de segurança para atuar na Festa do Morro neste fim de semana.

A Polícia Militar mobilizará um efetivo com mais de 200 homens e mulheres, onde atuará através de unidades especializadas como Radiopatrulha, BPchoque, Regimento de Polícia Montada (RPMon), Batalhão de Trânsito (Bptran), ROCAM, dentre outras, por intermédio do 11° Batalhão.

Já a Polícia Civil contará com uma Delegacia Móvel, na Escola Municipal UTEC, no Largo Dom Luís, no próprio Morro da Conceição. No local serão realizados Boletins de Ocorrências e Termo Circunstanciado de Ocorrências (TCO). Os casos de flagrantes serão encaminhados à Delegacia do bairro de Casa Amarela.

O Corpo de Bombeiros estará presente com 13 profissionais por dia, além de viaturas de resgate e incêndio, com atuação focada em prevenção e atendimento emergencial.

Festa do Morro

