PERÍCIA Teto do Santuário do Morro da Conceição desabou por oxidação e falta de manutenção, diz laudo do IC Infiltração teria gerado instabilidade na estrutura, o que dificultaria recebimento de peso adicional

As causas do desabamento do teto do Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, foram levantadas em um laudo pericial entregue pelo Instituto de Criminalística (IC) Professor Armando Samico, que enviou agentes ao local por diversas vezes, desde que tudo aconteceu, para averiguar o que teria contribuído para o colapso da estrutura.

A tragédia deixou dois mortos e diversos feridos, durante uma distribuição de cestas básicas. O acidente aconteceu em 30 de agosto de 2024.

Concluído em 25 de novembro, o documento, assinado pelo perito criminal Fernando Luiz da Silva, diz que toda a estrutura metálica do santuário foi danificada. Isso inclui a coberta e a manta asfáltica da estrutura.

O laudo também informa que a peça de apoio da quinta treliça, mais precisamente os chumbadores (parafusos), exibiam maior concentração de oxidação, contudo não havia neles solução de continuidade, e sim, leves deformações acidentais, o que significa dizer que todos perderam a capacidade de aderência ao local onde se encontravam fixados.

“Mesmo com a aplicação da manta asfáltica sobre a coberta do Santuário, esta não evitou efetivamente que houvesse a infiltração de água naquela estrutura, ficando caracterizada uma falta de manutenção preventiva”, diz o documento.

De forma gradativa, ainda segundo o relatório, a infiltração produziu efeitos de oxidação nas peças metálicas, o que diminuiu o poder de resistência e aderência das mesmas, quando fixadas nas treliças que constituem as paredes do Santuário com incidência maior na que fica à direita, no sentido torre-altar.

Com isso, uma vez sem estabilidade, todo peso adicional, a estrutura da coberta (telhas, forro, manta asfáltica e placas solares), por efeito, também contribuíram de forma secundária para o desmoronamento.

Vítimas fatais

Antônio José dos Santos, de 54 anos, e Maria da Conceição de França Pinto, de 68 anos, estavam entre as pessoas que seriam beneficiadas naquela sexta-feira, 30 de agosto, com a entrega das cestas básicas. Eles foram as duas vítimas fatais da tragédia.

Antônio e Maria foram as vítimas fatais do acidente | Fotos: Cortesia

Novo teto entregue

O novo teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição foi entregue oficialmente, na última terça-feira (26), quando a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), esteve no local. O espaço recebeu nova estrutura metálica, com isolamentos térmico e acústico.

Obra do Santuário finalizam primeira etapa e teto é entregue | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Junto à vice, Priscila Krause, Raquel participou de um momento em ação de graças, presidido pelo arcebispo metropolitano, dom Paulo Jackson, que abençoou o espaço que já tem recebido milhares de fiéis, todos os dias, entre 28 de novembro e 8 de dezembro, durante a 120ª edição da Festa do Morro.

