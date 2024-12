A- A+

Recife Fiéis movimentam o Morro da Conceição no último domingo antes da Festa do Morro Comemoração pelos 120 anos da Festa da Imaculada Conceição do Morro, no Morro da Conceição, Zona Norte, tem programação até domingo (8)

Debaixo do novo teto da Igreja Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição, Zona Norte, reconstruído após o desabamento que vitimou duas pessoas e feriu diversos fiéis, centenas de pessoas participaram da missa deste domingo (1º).

As comemorações, que começaram no último dia 28 de novembro, seguem até o domingo (8), feriado no Recife em homenagem a Nossa Senhora da Conceição. Na véspera do feriado, no dia 7 de dezembro, haverá procissão com a imagem do Divino Pai Eterno, saindo às 18h do Largo Dom Luiz, no bairro do Vasco da Gama, na Zona Norte, até Praça do Morro da Conceição.

Já no feriado, no domingo (8), a procissão de encerramento sairá às 15h, do Cais do Apolo, no Centro da cidade. Após a longa caminhada, o arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, celebração a missa de encerramento da festa, na Praça do Morro da Conceição.

Fé e devoção

Três amigas donas de casa do município de Chã de Alegria decidiram subir juntas o Morro da Conceição, para agradecer à santa por graças concedidas. Cleide Maria da Silva, 63 anos, comemorou a reconstrução do templo. "A gente está com muita alegria, pois o teto que desabou hoje está de pé. Agradeço e hoje venho pagar promessa e pedir muitas graças. Tenho uma netinha que está doente", contou.

"Estou muito agradecida. Eu vinda dar graças a Nossa Senhora da conceição", contou Maria Etelvina, 63 anos. "Eu vim agradecer a uma graça, a uma cura. Nossa Senhora me curou. Passei quatro meses na cama e ela me curou,por isso estou subindo o Morro da Conceição. Muito obrigado, minha mãe", agradeceu Patricia Maria de Sena, 49 anos.





