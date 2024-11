A- A+

Celebração Festa do Morro tem início com procissão pela Zona Norte do Recife e missa no Morro da Conceição O festejo religioso completa 120 anos com homenagens a Antônio José dos Santos e Maria da Conceição França Pinto, que morreram no desabamento do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição

A Festa do Morro, que em 2024 completa 120 anos, iniciou nesta quinta-feira (28), com uma procissão que percorreu grande parte da Zona Norte do Recife.

O entorno do Santuário de Nossa Senhora da Conceição ficou repleto de devotos, ainda com a memória viva pelo desabamento do teto em agosto.

A Procissão da Bandeira partiu do Parque Urbano da Macaxeira, que fica no bairro da Macaxeira, por volta das 18h, até o Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição, para o hasteamento da bandeira da festa, no mastro instalado em frente à igreja.

O cortejo religioso seguiu com os devotos pela avenida Norte, Largo Dom Luiz e rua Itacoatiara até o Santuário, que recebeu a Celebração de Abertura conduzida pelo bispo emérito da Arquidiocese de Vitória da Conquista, na Bahia, Dom Luiz Gonzaga Pepeu.

Diversas autoridades marcaram presença no primeiro dia da Festa do Morro. A vice-governadora Priscila Krause, o prefeito João Campos, além de outros membros do Governo Estadual e Municipal.

Priscila Krause participou do cortejo do Parque da Macaxeira até a missa no Morro da Conceição. “Eu acompanhei desde o início [a procissão] podendo ver de perto a manifestação de fé, além do carinho e acolhimento das pessoas”.

Esta edição da Festa do Morro homenageia Antônio José dos Santos e Maria da Conceição França Pinto, que morreram no desabamento do teto do Santuário, que aconteceu em 30 de agosto deste ano. Mais de 20 pessoas ficaram feridas no acidente.

A governadora Raquel Lyra entregou uma nova cobertura para o tempo na última terça-feira (26). O local ainda vai passar por uma segunda etapa da obra de requalificação a partir do dia 13 de dezembro.

"Este ano infelizmente aconteceu aquela tragédia, toda a equipe do governo trabalhou, primeiro no resgate e acolhimento das vítimas, e depois no restauro do Santuário. Essa semana conseguimos entregar o local seguro para acontecer a festa", disse Priscila.

A celebração de Nossa Senhora da Conceição, padroeira afetiva do Recife, tem como tema em 2024: "120 anos de peregrinação e esperança com a Imaculada Conceição do Morro".

A programação com várias missas, novena e procissões segue até o dia 8 de dezembro, dia em que a Igreja Católica celebra o dogma da Imaculada Conceição de Maria.

Devoção

Marly Candido vai para a Festa do Morro todos os anos, desde a infância quando acompanhava sua mãe.

"É muito emocionante para mim participar da Festa do Morro. Eu já acompanhava minha mãe e vinha todos os dias com ela. Minha mãe não está mais presente, mas eu a represento aqui. Eu sei que ela está junto à Nossa Senhora. Enquanto eu viver, eu vou sempre participar da Festa do Morro", disse Marly.



