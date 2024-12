A- A+

RECIFE Do mais velho ao mais novo: todas as idades sobem ao Morro da Conceição Fé e devoção estão estampadas no rosto, peito e coração dos fiéis

Não é novidade chegar ao Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, e encontrar emoção, devoção e fé estampadas no rosto, no peito e no coração dos fiéis.

Nesta sexta-feira (6), penúltimo dia da Novena Solene a Imaculada Conceição, foi possível perceber que, independentemente da faixa etária, todas as idades marcaram presença firme na igreja.





9º dia da Festa do Morro da Conceição

Aos 113 anos, Severina Maria foi até os pés da santa, mesmo de cadeira de rodas, para fazer uma prece. Já sem conseguir se comunicar com facilidade, ela teve ajuda da filha Maria Francisca, 73. Elas saíram do bairro da Macaxeira, na Zona Norte, para agradecer e pagar promessas. A família sempre foi ao Santuário, durante a Festa do Morro.

“Meu pai trazia a gente e depois a nossa família continuou devota de Nossa Senhora da Conceição. Minha mãe estava chorando, ontem, querendo vir ver Nossa Senhora. Meu filho disse que traríamos ela aqui, logo de manhãzinha. Foi o que fizemos. Ela [Severina] não para de olhar para Nossa Senhora da Conceição. Até aqui, alcançamos muitas bençãos, graças a Deus”, declarou Maria Francisca.





Maria Francisca e sua mãe Severina Maria

Também rezando e fazendo pedidos, Maria Júlia Muniz, de 17 anos, representa a juventude aos pés de Nossa Senhora da Conceição. A moradora do Ipsep, Zona Sul do Recife, frequenta o local desde quando era pequena.

“É algo muito especial para mim e para a minha família, que vem aqui depois de tantos perrengues que já passamos. Minha mãe passou a vir depois de enfrentar problemas de saúde comigo e com meu irmão, no hospital. Viemos aqui reforçar uma promessa que representa saúde, felicidade, conforto e harmonia em família. Nós acreditamos em Nossa Senhora. Ela é a nossa mãe, que nos guarda. A nossa fé vai nos trazer o bem. É muito saudável para nós vir aqui e reforçar essa promessa com ela e conosco”, destacou a jovem.





Maria Júlia Muniz

A celebração das 7h30, a primeira do dia, foi comandada pelo padre Hélio Nascimento, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Beberibe, também na Zona Norte da capital. Durante a reunião, ele falou sobre a honra que a comunidade católica tem que ter em reverenciar a santa, que é padroeira afetiva do Recife.

“Estar aqui no Santuário também serve para fortalecer a fé do povo que tem a devoção, pedindo e agradecendo a Deus, em primeiro lugar, e a Nossa Senhora, a mãe querida e amada. Essa devoção se prolonga entre pais, filhos e netos. Com grande devoção queremos seguir os ensinamentos de Jesus. Para mim, é uma alegria imensa celebrar aqui, pois, desde criança, subi ao Morro para participar das missas. Agora, estou consagrando a eucaristia que se faz presente na nossa vida e na vida do povo”, comentou.





Padre Hélio Nascimento

Programação desta sexta-feira (6)

Confissões: das 7h às 11h30, das 14h às 17h e das 19h às 21h

Missas: 7h, 9h, 11h, 14h

Missa Solene (Santuário): 16hPresidente: Revmo. Pe. Charles de Araújo Costa, Coordenador de Pastoral AOR

Momento Mariano (Santuário): 18h

Novena Solene (Santuário): 19h30Presidente: Dom Francisco de Assis Gabriel, CSSR - Bispo de Campo Maior-PI

Show Cultural: 21h30, com Dj Rony

Noiteiros: (Família do Andor)

