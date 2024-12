A- A+

investigação Polícia indicia quatro pessoas pelo desabamento do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição Dono da empresa que fez a instalação das placas solares no Santuário e mais três funcionários foram os indiciados

Após quase quatro meses, a Polícia Civil de Pernambuco concluiu as investigações sobre o desabamento do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, que deixou duas pessoas mortas e 25 feridas, na Zona Norte do Recife.

O dono da empresa que colocou as placas solares na estrutura e mais três funcionários foram indiciados por homicídio doloso, que é quando há intenção de matar, e pela prática de lesão corporal de natureza leve.

O delegado do Vasco da Gama, Rafael Duarte, responsável por investigar o caso, explicou o indiciamento dessas pessoas.

"Foi um inquérito complexo, de 500 páginas, que a gente chegou ao indiciamento de quatro pessoas pelo dolo eventual, que a gente explica como a inobservância do dever de cuidado e agir com indiferença aos atos que foram praticados", disse.

Ele explicou também o que será feito a partir de agora.

"Ao final desse indiciamento, e com a robustez de provas, a gente acredita que o Ministério Público vai seguir por completo o que foi feito nesse inquérito pela quantidade de elementos dessa investigação", finalizou.

Oxidação da estrutura

De acordo com o gestor do Instituto de Criminalística, Rogério Dantas, a oxidação em parte da estrutura resultou no desabamento do teto.

A confirmação da perícia bate com o laudo pericial entregue pelo Instituto de Criminalística (IC) Professor Armando Samico, no último dia 2 de dezembro.

"Nós encontramos que os chumbadores que sustentavam a lateral direita da quinta treliça estavam muito oxidados. A oxidação estava em um nível que o chumbador perdeu a eficácia em termo de sustentação mecânica da coberta. A partir daí ele sobrecarregou os demais elementos de fixação, levando ao colapso da estrutura", explicou Rogério.

A reportagem tenta contato com os indiciados e deixa o espaço aberto para pronunciamento.

Relembre o momento em que o teto do santuário desabou:

Veja também

Copa do Mundo 2034 Copa de 2034 na Arábia Saudita "põe vidas risco", alertam ONGs e torcedores