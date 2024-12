A- A+

FESTA DO MORRO Festa do Morro: gratidão e fé marcam a 120ª edição da celebração Fiéis lotaram o Santuário na noite deste domingo (8)

Fé no futuro melhor e esperança para vencer desafios foram as preces mais ouvidas na noite de ontem durante o encerramento da 120ª Festa do Morro da Conceição.

Exatamente 100 dias depois do desabamento do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em 30 de agosto, fiéis voltaram a lotar o local para celebrar a padroeira afetiva da cidade do Recife e agradecer pela reconstrução do Santuário.

A edição deste ano da Festa do Morro teve como tema a peregrinação e o refletir sobre a grandiosidade e importância de Nossa Senhora da Conceição para a comunidade católica. “120 anos de peregrinação e esperança com a Imaculada Conceição do Morro”, diz o slogan da festividade.

Para o padre Émerson Borges, pároco e reitor do santuário, o momento é de gratidão.

“Só temos a agradecer a Deus e a Virgem Maria Imaculada da Conceição do Morro, que nos guiaram e deram força e coragem para superar tudo que aconteceu aqui em agosto”, destacou.

Entre as ladeiras que levam ao topo do morro, Salete de Andrade estava acompanhada dos filhos e do marido, agradecendo pela reestruturação do santuário.

“Eu moro aqui e sempre venho ao santuário. Quando tudo aconteceu foi muito triste porque pensávamos que não daria tempo de estar pronto para a festa, mas Maria e Deus colocaram a mão deles e o processo foi rápido”, conta.

Devota fervorosa, ela diz que o medo e a tristeza, que sentiu no dia do desabamento, se transformaram em fé e esperança.

“O dia de hoje é uma lição de que devemos sempre ter fé em um futuro melhor. As vezes achamos que as coisas não vão dar certo, mas com fé sempre conseguimos vencer qualquer desafio”, destaca emocionada.

Promessas

“Enquanto eu puder, sempre virei aqui, no dia 8 de dezembro”. Foi com estas palavras que o recepcionista Erick Rodrigues, de 21 anos, reafirmou o compromisso de subir de joelhos o Morro da Conceição, Zona Norte do Recife.

O jovem contou que paga a promessa, anualmente, em forma de gratidão por um grande livramento que recebeu, através de Nossa Senhora da Conceição.

“Há seis anos, eu estive muito doente e consegui provar a minha fé. Eu pedi a ela e fui curado do problema de saúde que eu tinha” disse ele, que contou com a ajuda de dois amigos e saiu de Gravatá, no Agreste pernambucano.

Mesmo sem contar qual milagre que recebeu, o padeiro Vitor Nicolas, de 25 anos, subiu as ladeiras do Morro de costas. Ele também guarda a tradição por ser devoto da santa.

“Eu fiz uma promessa para ela e para a minha avó. É algo que eu tenho guardado comigo e não conto. Minha avó me incentivou a fazer isso, desde quando eu era criança, e eu assim o faço. Há pelo menos 8 anos eu subo assim [de costas] e subirei todas as vezes que eu puder”, relatou o jovem, que mora em Casa Amarela, na Zona Norte da capital pernambucana.

Procissão

Após uma semana de celebrações, com início no dia 28 de novembro, a tradicional procissão de Nossa Senhora da Conceição, ponto alto da Festa do Morro, reuniu milhares de devotos no cortejo que saiu do Cais do Apolo e seguiu pelas ruas da cidade até o alto do Morro da Conceição, em Casa Amarela, Zona Norte da capital.

Encerramento

Às 19h, com a chegada da procissão ao Morro, foi celebrada a Santa Missa de encerramento, presidida pelo arcebispo metropolitano de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson.

“A solenidade de nossa senhora da Conceição imaculada é a festa de esperança e alegria. Por isso, acolhemos todos os peregrinos, devotos e romeiros”, ressaltou dom Paulo.

Além das figuras religiosas, a governadora Raquel Lyra e o prefeito João Campos também compareceram a solenidade.

Em discurso, Raquel agradeceu aos trabalhadores envolvidos na reconstrução do Santuário e afirmou que os trabalhos de restauração devem continuar.

Em sua fala, João Campos completou afirmando que a Prefeitura do Recife deverá atender o pedido os fiéis e arcar com o restauro da imagem da Santa.

