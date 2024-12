A- A+

fé Subir morro de costas ou de joelhos: tradição de pagar promessas está viva na 120ª Festa do Morro Festividade se encerra neste domingo (8), com mais de 2 milhões de fiéis, devotos de Nossa Senhora da Conceição

“Enquanto eu puder, sempre virei aqui no dia 8 de dezembro”. Foi com estas palavras que o recepcionista Erick Rodrigues, de 21 anos, reafirmou o compromisso de subir de joelhos o Morro da Conceição, Zona Norte do Recife. Ele esteve presente no encerramento da 120ª Festa do Morro, na manhã deste domingo (8).

O jovem contou à reportagem da Folha de Pernambuco que paga a promessa, anualmente, em forma de gratidão por um grande livramento que recebeu, através de Nossa Senhora da Conceição, padroeira afetiva do Recife.

“Desde pequeno, eu sempre fui muito devoto dela [Nossa Senhora da Conceição]. Há seis anos, eu estive muito doente e consegui provar a minha fé. Eu pedi a ela e fui curado do problema de saúde que eu tinha. Tive um câncer de pele maligno. Quando eu ia começar a fazer o tratamento e o resultado da biópsia chegou, não se constatava mais qualquer doença citada pelos médicos. Não precisei mais fazer os procedimentos. Fui curado”, disse ele, que contou com a ajuda de dois amigos e saiu de Gravatá, no Agreste pernambucano.

A edição deste ano da Festa do Morro tem como tema a peregrinação e o refletir sobre a grandiosidade e importância de Nossa Senhora da Conceição para a comunidade católica. “120 anos de peregrinação e esperança com a Imaculada Conceição do Morro”, diz o slogan da festividade.

Mesmo sem contar qual milagre que recebeu, o padeiro Vitor Nicolas, de 25 anos, subiu as ladeiras do Morro de costas. Ele também guarda a tradição por ser devoto da santa.

“Eu fiz uma promessa para ela e para a minha avó. É algo que eu tenho guardado comigo e não conto. Minha avó me incentivou a fazer isso, desde quando eu era criança, e eu assim o faço. Há pelo menos 8 anos eu subo assim [de costas] e subirei todas as vezes que eu puder”, relatou o jovem, que mora em Casa Amarela, na Zona Norte da capital pernambucana.

Tanto Erick quanto Vitor estiveram presentes na missa das 9h, no Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora da Conceição do Morro. A celebração foi presidida pelo padre Fábio Bento, superior da Comunidade Redentorista da Madalena.

Momento de reflexão

Durante a homilia, o líder religioso falou sobre resiliência, esperança e fé. Segundo o evangelho que ele leu, em Gênesis 3:9, 15-20 (texto abaixo), é de extrema importância que o homem mantenha o diálogo e comunhão permanentes com o Deus Criador.

“Não tenha medo! Tenha ânimo, tenha esperança e coragem! O Senhor está comigo, contigo e é conosco. Ele é ao nosso favor e cuida de nós. Com Ele, tudo é possível. Tudo isso é por pura graça e misericórdia. Não é mérito nosso. É amor eterno de Deus. A graça de Cristo nos atrai e Ele realiza em nós maravilhas e assim o quer realizar no mundo inteiro”, discursou.

Coração grato

O padre Emerson Borges, pároco e reitor do Santuário, fez um balanço dos 11 dias da festa, que se encerra hoje.

Após o período difícil que a comunidade passou nos últimos meses, por conta do desabamento do teto do templo, no último dia 30 de agosto, é possível ver o clima de renovação da fé e a realização de milagres no meio do povo de Deus. A tragédia resultou em duas mortes e dezenas de feridos. Todos foram homenageados, durante o festejo.

“O sentimento é de gratidão. Primeiramente, quero agradecer a Deus, porque foi Ele quem nos deu força e coragem para que a gente pudesse superar tudo que aconteceu aqui, em agosto, e também a Virgem Imaculada Conceição do Morro. É ela quem nos sustenta. Eu estou muito feliz por celebrar estes 120 anos, com tantas pessoas que chegam aqui no Santuário do Morro para fazer orações, agradecer e é possível ver os fiéis emocionados”, destacou Borges.

“É impossível não vir a este lugar de renascimento, de renovo espiritual e refúgio. Aqui a gente fica mais pertinho de Nossa Senhora da Conceição, a nossa mãezinha tão querida. Através dela, eu recebi graças e estou aqui para agradecer e vai ser sempre assim”, destacou a advogada Clarice Santana, de 37 anos.

Programação do dia

Ao longo do dia ainda vão acontecer oito celebrações. As missas acontecem no palco e dentro do Santuário, de hora em hora.

Palco: 10h, 12h e 14h.Santuário: 11h, 13h e 15h.

A procissão de encerramento com a imagem de Nossa Senhora da Conceição terá concentração, às 14h30, e saída do Cais do Apolo, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, às 15h.

O cortejo segue em direção à Praça do Morro da Conceição, onde, às 19h, o arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, celebra a missa de encerramento.

Liturgia diária:

Gênesis 3

“9 - E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás?

15 - E porei inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente; esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.

16 - E à mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição; com dor terás filhos; e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará.

17 - E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita éa terra por causa de ti; com dor comerás dela todos os dias da tua vida.

18 - Espinhos e cardos também te produzirá; e comerás a erva do campo.

19 - No suor do teu rosto, comerás o teu pão, até que te tornes à terra; porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás.

20 - E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes.”

