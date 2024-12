120ª Festa de Nossa Senhora da Conceição contará com esquema especial de ônibus

A- A+

Considerando o aumento da demanda de pessoas que se deslocam com destino ao Morro da Conceição, na Zona Norte da Capital, em decorrência da 120ª Festa de Nossa Senhora da Conceição, o Consórcio de Transporte Metropolitano – CTM, realizou esquema especial para o próximo domingo (8), dia em homenagem à Santa e com maior concentração de fiéis no santuário.

Ao todo, 43 linhas passarão por reforços em suas programações, quando 287 ônibus estarão circulando pela região e, juntos, farão 2.618 viagens ao longo do dia, o que representa um reforço de 166 ônibus e 1.312 viagens a mais que em feriados comuns.

Além disso, o Terminal Integrado da Macaxeira ficará aberto em razão da festa na madrugada do dia 07 para o dia 08 de dezembro, com viagens em horários especiais:

• A linha 202- TI Barro/TI Macaxeira (Várzea) realizará viagens saindo do TI Macaxeira nos seguintes horários: 03h30 e 04h00.

• A linha 207- TI Barro/TI Macaxeira (BR-101) realizará viagens saindo do TI Macaxeira nos seguintes horários: 00h01, 00h30, 01h00, 01h30, 02h00, 02h30, 03h00, 03h30 e 04h00.

• A linha 2490 – TI Camaragibe/TI Macaxeira realizará viagens saindo do TI Macaxeira nos seguintes horários: 00h00, 00h40, 01h20, 02h00, 02h40, 03h20, 04h00 e 04h40.

• A linha 1906 -TI Pelópidas/TI Macaxeira realizará viagens saindo do TI Macaxeira, com o ponto de retorno na intersecção da BR-101 com a Rua Capitão José Primo, em Abreu e Lima. A linha 1906 realizará estas viagens nos seguintes horários: 01h00, 02h00, 03h00h e 04h00h.

• A linha 1902 – TI Macaxeira/Mirueira realizará viagens saindo do TI Macaxeira para o subúrbio nos seguintes horários: 00h10, 01h20, 02h30, 03h40 e 04h20.

• A linha 1948 – TI Macaxeira/Arthur Lundgren II realizará viagens saindo do TI Macaxeira para o subúrbio nos seguintes horários: 00h30, 02h00 e 04h00.

• A linha 601 – TI Macaxeira/Bola na Rede realizará viagens saindo do TI Macaxeira para o subúrbio nos seguintes horários: 01h00 e 03h00.

• A linha 645-TI Macaxeira (Av. Norte), operada de forma compartilhada pelo Consórcio Recife Transportes (CSR) e Transportadora Globo (GLO), realizará viagens saindo do TI Macaxeira para o centro de Recife nos seguintes horários:

CSR: 01h00, 02h00 e 03h00;

GLO: 01h30h, 02h30 e 03h30.

Veja abaixo, as 43 linhas que terão reforço:

• 202 - TI BARRO / TI MACAXEIRA (VÁRZEA)

• 207 - TI BARRO / TI MACAXEIRA (BR-101)

• 330 - CASA AMARELA / CDU (AV. CAXANGÁ)

• 513 - CÓRREGO DA AREIA

• 515 - NOVA DESCOBERTA (BACURAU)

• 516 - CASA AMARELA/TORRE/CDE. BOA VISTA

• 517 - CÓRREGO DO INÁCIO

• 520 - TI MACAXEIRA / PARNAMIRIM

• 521 - ALTO SANTA ISABEL (CDE. BOA VISTA)

• 523 - DOIS IRMÃOS (BACURAU)

• 601 - TI MACAXEIRA / P.R. BOLA NA REDE

• 604 - TI MACAXEIRA / ALTO DO BURITY

• 611 - ALTO JOSÉ DO PINHO (CAIS DE SANTA RITA)

• 612 - MORRO DA CONCEIÇÃO (CRUZ CABUGÁ)

• 613 - MORRO DA CONCEIÇÃO (BACURAU)

• 621 - ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE)

• 622 - VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ)

• 623 - VASCO DA GAMA (JOÃO DE BARROS)

• 624 - BREJO (CDE. BOA VISTA)

• 626 - BREJO (BACURAU)

• 630 - VASCO DA GAMA / DERBY

• 631 - NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ)

• 632 - ALTO DO REFÚGIO (CABUGÁ)

• 640 - GUABIRABA / DERBY (JOANA BEZERRA)

• 641 - TI MACAXEIRA / ENCRUZILHADA

• 642 - GUABIRABA (CÓRREGO JENIPAPO)

• 643 - CÓRREGO DO JENIPAPO (BACURAU)

• 644 - LARGO DO MARACANÃ (CONDE DA BOA VISTA)

• 645 - TI MACAXEIRA (AV. NORTE)

• 680 - VASCO DA GAMA / AFOGADOS

• 718 - CÓRREGO DO EUCLIDES / DERBY

• 780 - ALTO SANTA TEREZINHA / DERBY

• 800 - DOIS UNIDOS / AFOGADOS

• 870 - TI XAMBÁ / TI LARGO DA PAZ

• 901 - TI ABREU E LIMA / TI MACAXEIRA

• 914 - TI PE-15 / TI AFOGADOS

• 1902 - TI MACAXEIRA / MIRUEIRA

• 1906 - TI PELÓPIDAS / TI MACAXEIRA

• 1948 - TI MACAXEIRA / ARTHUR LUNDGREN II

• 1964 - TI IGARASSU / TI MACAXEIRA

• 2060 - TI TANCREDO NEVES/TI MACAXEIRA

• 2490 - TI CAMARAGIBE/TI MACAXEIRA

• 2930 - TI RIO DOCE / DOIS IRMÃOS

