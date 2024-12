A- A+

A imagem de Nossa Senhora da Conceição do Morro será restaurada pela Prefeitura do Recife (PCR). O anúncio foi feito pelo prefeito João Campos, durante a missa de encerramento da 120ª edição da Festa do Morro, dedicada a homenagear a padroeira afetiva da capital pernambucana, nesse domingo (8).

"Todo ano venho ao Morro da Conceição para agradecer, pedir a Deus e à Nossa Senhora que cubra nossa cidade, as famílias e os trabalhadores do Recife com seu manto. O padre Emerson, reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, me pediu para realizarmos o restauro da imagem da santa, e a Prefeitura do Recife atenderá a esse pedido", afirmou o prefeito.

Trazida de navio da França em 1904, a imagem representa Maria de Nazaré, mãe de Jesus Cristo, vestida de branco e envolvida de manto azul e é uma das principais representações de fé do povo pernambucano.

Ícone da religiosidade do Recife, a imagem pesa 1.840 quilos e tem 3,5 metros de altura. O restauro, segundo a PCR, irá preservar as características originais do monumento.

O primeiro restauro da imagem foi feito em 2001 e uma nova intervenção foi realizada em 2014.

Fiéis reunidos em torno da imagem de Nossa Senhora da Conceição, na Festa do Morro | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

A imagem simboliza a passagem bíblica do versículo Gênesis 3, 15 e mostra Maria de pé sobre o globo terrestre, com uma coroa dourada na cabeça, com as mãos unidas em oração e uma cobra sendo esmagada pelos pés e tem sua face voltada para a igreja matriz, numa posição privilegiada, onde pode ser vista de várias partes do Recife.

A prefeitura ainda não divulgou quando começará o restauro e outras informações, como valores e prazos.

O encerramento da Festa do Morro de 2024 reuniu centenas de milhares de fiéis pelas ruas do Recife, durante a procissão, e no Morro, que foi tomado pelos devotos em sua maioria vestidos de azul e branco, cores de Nossa Senhora da Conceição.

Requalificação do Santuário

Começa na próxima sexta-feira (13) a segunda fase do restauro do Santuário do Morro da Conceição, após o desabamento do teto, que matou duas pessoas em 30 de agosto. A primeira fase foi entregue em 27 de novembro, na véspera do início da 120ª edição da Festa do Morro.

Esta etapa, segundo o Governo do Estado, contempla a substituição de esquadrias de vidro, recuperação de acabamentos internos, instalação de um novo forro acústico em gesso, melhorias na iluminação e reorganização da área externa.

O investimento total é de R$ 3 milhões, considerando as assinaturas dos dois termos de fomento.

