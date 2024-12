A- A+

televisão Luciano Huck entrega, em Paulista, casas reformadas das tias de Carol Maloca O quadro será exibido no especial de Natal do Domingão do Huck, no dia 22 de dezembro

O apresentador Luciano Huck esteve no município de Paulista, nesta quinta (12), para entregar, reformadas, as casas das tias da influenciadora pernambucana Carol Maloca.



A entrega faz parte do quadro Lar Doce Lar, que ele apresentava no programa Caldeirão e, agora, volta à tela da Globo, dessa vez, no Domingão. Este episódio do quadro será exibido no especial de Natal do dominical, no dia 22 de dezembro.

Seis tias da humorista pernambucana moram nos imóveis, que passaram por uma reforma completa. As obras tiveram início em setembro, quando Huck esteve em Pernambuco e gravou a primeira parte do quadro.

Após enfrentar um trânsito intenso na PE-15 – que foi postado nos stories do seu perfil no Instagram – o apresentador foi recebido por uma multidão. No fim da tarde, chegaram Carol Maloca e suas tias.

"Minha avó e minhas tias sempre foram fãs do programa. A gente se reunia para assistir e brincava tentando adivinhar quem seria a primeira a chorar", contou Carol. "Estar no Lar Doce Lar é uma das maiores conquistas da minha vida. Ver as casas das minhas tias sendo transformadas é emocionante demais", completou.



