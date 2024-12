A- A+

ANO NOVO Réveillon 2025: Olinda inicia cadastramento gratuito para a instalação de tendas na orla Cinco trechos com 75 vagas ao total estão disponíveis para receber as estruturas

A Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Olinda anunciou que, a partir da próxima segunda-feira (16), irá iniciar o cadastramento gratuito para a instalação de tendas na orla em preparação para o Réveillon 2025.

As inscrições serão realizadas por ordem de chegada, na sede da secretaria, localizada na Estrada do Bonsucesso, 306, das 8h às 13h. As vagas são limitadas.

A montagem das tendas será permitida a partir do dia 31 de dezembro e deve seguir as seguintes normas:

- Serão autorizadas apenas estruturas com até 3x3 metros, a serem instaladas entre os 75 locais distribuídos em cinco trechos ao longo do calçadão, entre a rua Alcina Coelho Carvalho e o edifício Daytona.

- A distância de três metros entre cada tenda deverá ser respeitada. Não será cobrada taxa pelo uso do solo.

Para garantir a segurança e a preservação ambiental, os organizadores reforçam algumas recomendações:

- As tendas devem ser desmontadas no dia 1º de janeiro;

- É obrigatória a limpeza do local após o uso;

- O uso de garrafas de vidro deve ser evitado para prevenir acidentes;

- É proibido o descarte de objetos na faixa de areia, visando minimizar danos ao meio ambiente;

- As instalações elétricas devem ser realizadas por profissionais qualificados, garantindo a segurança dos participantes.

Confira a distribuição de vagas em cada trecho:

Trecho 01: Rua Alcina Coelho Carvalho até Rua Caetano Ribeiro (15 vagas).

Trecho 02: Rua Caetano Ribeiro até Rua Carlos Leite Moreira (15 vagas).

Trecho 03: Rua Carlos Leite Moreira até Rua Carlos Nigro (15 vagas).

Trecho 04: Rua Carlos Nigro até Rua Antônio T. Guimarães (15 vagas).

Trecho 05: Rua Antônio T. Guimarães até o Edifício Daytona (15 vagas).



