A- A+

Natal Natal do Povo de Rua: Vicariato Olinda realiza, neste sábado (14), ação para cerca de 150 pessoas A programação do Natal do Povo de Rua conta com missa, ceia e distribuição de presentes acontecerão a partir das 17 horas na Biblioteca Pública de Olinda, que fica localizada na Praça do Carmo

A Comissão Sociotransformadora do Vicariato Olinda realiza, neste sábado (14), o Natal do Povo de Rua. A celebração de Natal acontece para 150 pessoas em situação de rua, atendidas sistematicamente pela Pastoral do Povo da Rua, em Olinda, Região Metropolitana do Recife.

A programação conta com missa, ceia e distribuição de presentes acontecerão a partir das 17 horas na Biblioteca Pública de Olinda, que fica localizada na Praça do Carmo.

Natal do Povo de Rua

O Natal do Povo de Rua está em seu 4° ano de realização e, já em 2022, entrou para o calendário de atividades do Vicariato Olinda. A ação é um dos maiores exemplos de Pastoral de Conjunto, visto que as pastorais sociais das 14 paróquias do Vicariato Olinda estão envolvidas desde o planejamento (iniciado em agosto) até a execução do evento.

Neste ano, haverá, pela primeira vez, a celebração de uma missa. Presidida pelo guardião do Convento de São Francisco de Assis, frei Marconi, a celebração marcará o início da programação especial do dia, que vai contar com apresentações musicais, ceia de Natal e entrega de presentes (panetones, kit de higiene pessoal e guloseimas para as crianças).

Veja também

MUNDO Macron volta a criticar acordo UE-Mercosul