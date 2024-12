Ação da Cidadania lança campanha "Natal sem Fome" em Pernambuco; Veja pontos de arrecadação

A- A+

A campanha “Natal sem Fome” do Comitê Pernambucano da Ação da Cidadania completa 32 anos de existência, e para celebrar todo esse tempo de ações de solidariedade, o coordenador da Organização Não Governamental (ONG) Ação da Cidadania – Pernambuco Solidário, Anselmo Monteiro, reforça o pedido de doações para que a mobilização solidária siga até o final de Dezembro.

Espera-se arrecadar e distribuir mais de 200 toneladas de alimentos, que deverão beneficiar, pelo menos, 20 mil famílias carentes de todas as regiões de Pernambuco.

As doações já podem ser entregues, de domingo a domingo, das 9h às 14h, na sede do Comitê da Ação da Cidadania - Pernambuco Solidário, localizada no Parque de Exposições do Cordeiro, na Avenida Caxangá, Zona Oeste do Recife.

“Betinho já dizia: 'a Ação é de quem faz'. Portanto, a todos que quiserem contribuir com a campanha Natal Sem Fome, enviaremos as marcas de divulgação para que essa corrente do bem chegue ao máximo de lugares possíveis. Basta registrar a quantidade de arrecadação em fotos e entrar com contato conosco através do nosso telefone”, explicou Anselmo Monteiro.

Outros postos de arrecadação já estão em funcionamento na Região Metropolitana do Recife, são eles: Clube das Pás, Shopping Norte Janga, localizado na avenida Dr. Carlos Gueiros Leite, 2491 – Janga / Paulista e SINDMETRO (Sindicato dos Metroviários – bairro de Areias, Recife/PE).

Em Caruaru, no Agreste pernambucano, por iniciativa dos voluntários locais, várias redes de supermercados também serão postos de doação, a partir do próximo sábado, dia 7/12, são eles: Mix Mateus, Bonanza, Varejão e Unicompas.

Quem tiver interesse em montar um posto de arrecadação de alimentos, pode fazer contato através do telefone (81) 3226-0063.

