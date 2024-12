A- A+

COMBATE À VIOLÊNCIA Centro das Mulheres do Cabo encerra campanha pelo fim da violência contra a mulher com ato e vigília Ação acontece nesta terça (10), em alusão às mulheres vítimas do feminicídio

O Centro das Mulheres do Cabo (CMC) e a Secretaria Executiva da Mulher do Cabo irão realizar um ato em alusão aos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher nesta terça-feira (10), em frente à Praça da Estação, às 16h, no centro da cidade.

A coordenadora-geral do CMC, Izabel Santos, destaca que a agenda de enfrentamento à violência contra a mulher é uma prioridade da instituição feminista, que atua há 40 anos em defesa da vida das meninas e mulheres.

“Todos os anos realizamos várias ações dentro da Campanha dos 21 dias de ativismo, e, neste ato, iremos mais uma vez chamar atenção da sociedade para este problema da violência, que é um problema de todas/os nós. A maioria destes crimes poderiam ser evitados com mais políticas públicas, e é sobre isso que iremos protestar”, afirmou a coordenadora.

A secretária da Mulher do Cabo, Walkiria Alves, ressalta a importância da ação para alertar a população de que o feminicídio pode ser evitado com um conjunto de políticas de prevenção à violência de gênero.

“O ato pretende visibilizar a questão do enfrentamento ao feminicídio, pois houve um aumento em todo o Brasil dos casos, e precisamos visibilizar a questão enquanto um crime que é anunciado e pode ser prevenido aumentando as políticas públicas, ampliando as leis de proteção com ações de educação”, pontuou a gestora.

Em 2024, o Cabo de Santo Agostinho registrou 20 assassinatos de mulheres, sendo cinco crimes tipificados como feminicídio, segundo informações da SDS/PE. De janeiro a outubro, 60 mulheres foram vítimas de feminicídio no estado em 2024. No ano passado, 81 mulheres perderam suas vidas pelo crime de feminicídio.



Veja também

Debate Instituto Pipa promove evento com soluções inovadoras para habitação com foco na primeira infância