POLÍCIA Homem mata idoso a facadas e é preso no Sertão de Pernambuco Crime aconteceu em Custódia, no domingo (8). Suspeito foi detido e levado à Delegacia de Arcoverde

Um homem de 50 anos foi preso após matar um idoso de 77, em Custódia, no Sertão de Pernambuco, no domingo (8).

As primeiras informações da Polícia Civil de Pernambuco sobre o crime indicam que o idoso foi ferido por golpes de arma branca e morreu no local.

O suspeito foi detido e levado à Delegacia de Arcoverde, também no Sertão do Estado.

Na delegacia, o suspeito foi autuado em flagrante por homicídio consumado. Ele será encaminhado à audiência de custódia.

O corpo do idoso foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

A Polícia Civil prossegue com as investigações do caso.

