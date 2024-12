"Foi uma covardia", diz pai de motociclista assassinado por policial militar em Camaragibe

A- A+

Familiares, amigos e motociclistas se despediram, nesta segunda-feira (2), de Thiago Fernandes Bezerra, motociclista de aplicativo assassinado por um policial militar.

O velório e o enterro do jovem de 23 anos foram realizados no Cemitério Municipal de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O crime aconteceu no último domingo (1º). De acordo com testemunhas, um policial militar, que não teve o nome identificado, teria se recusado a pagar uma corrida de R$ 7.

Em vídeo, registrado por uma câmera de segurança, é possível ver o disparo à queima-roupa que Thiago recebeu do PM.

Covardia

Sérgio Luiz, pai da vítima, considerou o ato como uma covardia e pede que as autoridades tomem as devidas providências sobre o caso.

“O sentimento é de revolta, não criamos nossos filhos para isso. Meu filho não teve nem chance de defesa. É muito triste”, iniciou Sérgio.

“Ele [o policial militar] foi cruel comigo, com a mãe e com a família toda. Isso foi uma covardia. Esse cara não pode ficar solto de jeito nenhum. Da mesma forma que ele fez com meu filho, vai fazer com outra pessoa. Foi uma coisa que não tem explicação, não existe legítima defesa. Foi um tiro à queima-roupa. Todo mundo viu nas imagens a crueldade. Espero que as autoridades tomem providência o mais rápido possível em relação a isso”, completou o autônomo.

O pai ficou sabendo do crime por um amigo ainda no domingo. Ele foi ao local e teve a confirmação de que seu filho tinha sido a vítima do disparo.

Sérgio destacou que Thiago tinha vários sonhos, entre eles ser pai.

“Thiago era um menino muito bom. Tinha vários sonhos, como ter a casa própria, ter filhos. Infelizmente o policial veio com a má intenção e conseguiu destruir nossa família.”

Entenda o caso

O policial militar pegou uma corrida por aplicativo até o Condomínio Parque Real Garden, em Camaragibe, e não realizou o pagamento.

Uma discussão com o motociclista foi iniciada, e o policial militar atirou em Thiago Fernandes Bezerra. O rapaz não resistiu e morreu no local.

A ação foi filmada pela câmera de segurança do condomínio. As testemunhas informaram que o policial militar entrou no prédio, trocou de roupa e pegou um ônibus. Ele foi identificado no coletivo e espancado por populares.

Em nota conjunta, as Polícias Militar (PMPE) e Civil de Pernambuco (PCPE) informaram que o 20º BPM foi acionado para a ocorrência de homicídio e socorreu. Disse, também, que socorreu o PM agredido para uma unidade de saúde.

A corporação apreendeu um revólver calibre 38 com o suspeito e informou que abrirá um processo administrativo que poderá resultar na expulsão do PM.



